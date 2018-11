Adiós Coldplay, este es el nuevo nombre de la banda

Ante la crisis musical que enfrenta Coldplay, la banda ha decidido dejar en el pasado su mala racha y hasta se cambia de nombre para su nuevo comienzo en la música.

De acuerdo con Clarín, a 18 años de la existencia de Coldplay, la banda británica de Chris Martin decidió cambiar su nombre y encarar un nuevo proyecto diferente a muchos otros que había realizado en el pasado.

¿DE QUE VA EL DOCUMENTAL DE GUSTAVO CERATI?

Ya se rumoraba mucho sobre nueva música de Coldplay, pues desde el 2015 con el lanzamiento de su último disco, "A head Full of Dreams", no se sabía nada sobre la banda.

Sin embargo, la sopresa fue otra, Coldplay pasó de ser Coldplay a ser Los Unidades.

Coldplay anunció que cambiaba su nombre cuando Parlophone Records, su sello discográfico, anunció un nuevo fichaje: Los Unidades

Parlophone Records are delighted to present new signing #LosUnidades pic.twitter.com/TZWr5ilJXu