La espectacular escena de "Coco" nunca antes vista

La película de Disney Pixar, "Coco", no deja de sorprendernos, ahora revelan una escena nunca antes vista

"Coco" es la película de Disney Pixar favorita de muchos mexicanos, la interpretación americana sobre la celebración del Día de Muertos hizo que fuera pecado no haber visto la aclamada historia de Miguel; a menos de 5 meses de haber sido estrenada, han revelado una escena nunca antes vista de "Coco".

De acuerdo con Huffingtonpost, la historia de 'Coco' con este fuerte mensaje familiar y de la trascendencia nos llegó a muchos, la música y la representación colorida de lo mexicano es imperdible en el filme ganador del Oscar a Mejor película animada y Mejor canción.

Este clip de dos minutos no te va a revelar mucho de la enternecedora historia, así que es libre de spoilers; aunque sería raro que no la hayas visto aún.

La escena inédita se incluye en la edición Blu-ray de Coco, titulado "Welcome to the Fiesta", de acuerdo a las descripciones que se encuentran en la red, también aparece en Coco VR, y es una de las cinemáticas que realiza Pixar para probar la ambientación de sus películas.

La aclamada película se estrenó en México muy cerca del Día de Muertos, pero alrededor del mundo se hicieron ajustes en su fecha de estreno y en particularidades como en el titula o la banda sonora.

Por ejemplo, en Brasil el nombre de la película fue cambiado a "Viva - A vida é uma festa!", la palabra "Coco" podía ser interpretada como "popo", por decir lo menos. En Japón la canción del filme 'Recuérdame' fue interpretada por la banda de Ska, Tokyo Ska Paradise Orchestra. Todo fue extrañamente necesario.

A pesar de que en China el gobierno se negaba a proyectar el filme, cambiaron de opinión y la cinta fue todo un éxito en la potencia asiática.

