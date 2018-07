América, el rey de la cocaína

REDACCIÓN 19/07/2018 07:45 p.m.

"Mis padres me criaron para creer que las drogas eran horribles y, si las tocaba, me matarían. Entonces, nunca pensé siquiera en intentarlas. Era muy bueno en la escuela, obtuve buenas calificaciones y mis estudios fueron importantes para mí

La primera vez que tomé cocaína, tenía 19 años. Estaba en una relación con alguien que lo hizo y, después de una hora de él y un amigo que me convenció 'no me iba a matar', lo intenté.

Al crecer, siempre sentí que todos tenían el manual de la vida y yo no. Me sentía vacío por dentro, como si algo faltara. Tan pronto como resoplé esa primera línea, esa sensación de vacío desapareció. Las drogas se convirtieron en mi solución para la vida.

Yo estaba en la universidad en ese momento, trabajando dos trabajos a tiempo parcial y tratando de socializar, todo mientras sufría de síndrome de fatiga crónica. Todos a mi alrededor parecían equilibrar todo con absoluta facilidad. Para mí, fue difícil. Pero de repente, pude hacer todas esas cosas, gracias tanto a la energía de la cocaína como a mi nueva confianza. Pero no pasó mucho tiempo hasta que mi solución mágica retrocedió horrendamente.

Denis (seudónimo) está nervioso. Ayer, los helicópteros de la policía y el Ejército peruanos asaltaron una poza cercana. Se mete dentro de ella como el vendimiador entra en la cuba para pisar la uva. La hoja de coca, cientos de kilos de ella, flota en un líquido mezcla de gasolina y agua. El pocero va y viene por la piscina, removiendo, pisando la mezcla. Se calza unas botas de agua que sirven para poco, porque el líquido le llega a las rodillas y se le mete en los pies. Pide unas cuantas bolsas y las vierte en la piscina: lejía y una sal especial que harán que la hoja suelte todo el alcaloide, el principio activo... La cal y el amonio vendrán después, para cuajar la pasta y fijar la droga. Pero antes, Denis se baja la bragueta y orina en la mezcla. "El piche es lo que da el sabor de verdad", dice.

La primera historia es narrada por un joven de Nueva York, la segunda por un productor en Perú, ambos tienen un cosa en común: la cocaína.

América concentra el mayor nivel de producción y consumo de cocaína. Durante la presentación del Informe Mundial Sobre las Drogas 2018 en la Cancillería boliviana, el representante en el país de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), Thierry Rostan, señaló que la mayoría del consumo de cocaína "se concentra en las Américas" y que el número "va en aumento".

Los consumidores de la droga derivada de la hoja de coca alcanzaron los 18,2 millones en el mundo en 2016, "un 7% más" que el año anterior, de los que "más de la mitad" está en el continente americano y un 34% en América del Norte, señaló el reporte.

El diplomático sostuvo además que la producción mundial de la droga "aumentó en un 56% en el periodo 2013-2016", proveniente sobre todo de Colombia, donde se genera la "mayoría de la cocaína del mundo".

El informe reveló datos recabados en el periodo 2013-2016, emitidos por la UNODC en junio pasado y presentados hoy en Bolivia.

Además, refleja información sobre la cantidad de cultivos de coca y el análisis de la situación del comercio y consumo de otras drogas.

Rostan destacó que la producción mundial de cocaína llegó en 2016 a 1.410 toneladas, lo que significa "la cifra más alta jamás registrada" e indicó que en el periodo 2013-2016 hubo un incremento del 56% en comparación a años precedentes.

Rostan también mencionó que Colombia, a parte de ser el principal productor de cocaína, es el que concentra el mayor número de hectáreas ilegales de hojas de coca, con 143.000 reportadas en 2016, un 68% del cultivo mundial. Detrás están Perú, con 43.000 hectáreas y un 21% de los cultivos, y Bolivia con un 10% del total global.

En todos estos casos, la UNODC ha reportado en los últimos años el incremento de las zonas de plantación después de un ciclo de descenso permanente.

A su turno, el ministro boliviano de Gobierno (Interior), Carlos Romero, resaltó en su intervención los "elementos críticos" del informe como los nuevos métodos de tráfico de droga en el llamado "internet oscuro", el incremento de vulnerabilidad de la población más joven y ascenso del consumo de drogas.

No obstante, Romero destacó las soluciones surgidas desde la comunidad internacional que ha "reelaborado el enfoque de la problemática" desde la prevención y la salud pública.

El consumo de opioides ha sido la principal causa de unas 60.000 muertes en América del Norte, por sobredosis de fármacos no recetados

Por otro lado, se estableció que 192,2 millones de personas consumieron cannabis o marihuana en 2016.

Las incautaciones de marihuana alcanzaron poco más de 4.500 toneladas ese mismo año, de las cuales dos tercios se produjeron en el continente americano.

Finalmente, son motivo de preocupación las drogas sintéticas, que "siguen propagándose", ya que cada año aparecen en el mercado nuevas sustancias.