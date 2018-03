EXPERIMENTO

Coca-Cola lanzará bebida con alcohol por primera vez en su historia

La bebida será lanzada en Japón como un experimento; este país se caracteriza por la gran variedad de productos de Coca-Cola

REDACCIÓN 07/03/2018 07:19 p.m.

En Japón se encuentra gran variedad de productos de Coca-Cola (Imagen de la BBC)

La empresa ha decidido lanzar un refresco con alcohol en Japón "de manera excepcional", ya que este es un país pionero en innovación y "donde se testan muchos nuevos productos", explican fuentes de la compañía. Sin embargo, "no está previsto que se vaya a ampliar a otros países", señalan desde la compañía.

Coca-Cola lanzará este 2018 la primera bebida con alcohol, en los más de 130 años de historia de la compañía. La nueva lata se venderá en Japón, según ha anunciado Jorge Garduño, presidente de la unidad comercial en el país nipón y hasta hace un año director general de Coca-Cola Iberia. "Se trata de una categoría conocida en Japón como Chu-Hi", explica Garduño en una publicación corporativa.

Es una bebida enlatada que incluye alcohol. Tradicionalmente, está hecha con una bebida destilada llamada shochu y agua con gas, además de algunos aromatizantes".

El shochu tiene una graduación alcohólica cercana al 25%, comúnmente destilada de cebada, batata o arroz, de forma que es más débil que el whisky o el vodka y más fuerte que el vino o el sake.

El nuevo producto contendrá entre 3% y 8% de alcohol por volumen.

(Imagen de La Vanguardia)

El directivo asegura que esta bebida con alcohol será "única" en la historia de la compañía, ya que Coca-Cola siempre se ha centrado en bebidas no alcohólicas. A pesar de ello, lo califica como un "experimento modesto para una porción específica" del mercado de la compañía. "La categoría Chu-Hi se encuentra casi exclusivamente en Japón (...) pero no creo que en el resto del mundo se espere ver este tipo de productos de Coca-Cola", ha añadido en la entrevista corporativa.

Garduño ha incluido la bebida con alcohol dentro del catálogo de nuevos productos con los que quieren innovar y que saldrán al mercado en breve.

No hemos experimentado anteriormente en la categoría de bajo contenido de alcohol, pero es un ejemplo de cómo seguimos explorando oportunidades fuera de nuestras áreas centrales", asegura el directivo mexicano.

En Japón Coca-Cola ofrece gran variedad de opciones de bebida. Sólo en 2016, la compañía lanzó 100 nuevos productos.

(Imagen de El Mundo)

Entre la inmensa variedad hay una variante de bebidas llamada Foshu, que significa alimentos específicos para usos de salud, y que cuentan con certificado del gobierno de que son beneficiosos para la salud. Entre ellas, está, por ejemplo, la Coca-Cola con fibra, comercializada como Coca-Cola Plus, un Aquarius con 1,000 mg de vitamina C, o Galcau sleepwater, una bebida con L-teanina, un aminoácido al que se atribuyen propiedades para reducir la ansiedad e inducir al sueño. Además, Coca Cola lanzará la bebida "The Tansan", un producto que podría colocarse como la bebida carbonatada más fuerte de Japón.

(Imagen de La Vanguardia)

En noviembre pasado, la analista de Wells Fargo Bonnie Herzog especuló que Coca-Cola podría estar incursionando en el mercado del alcohol en su búsqueda de los "segmentos élite como el de las bebidas artesanales para adultos".

A pesar de esta novedad, Coca Cola seguirá enfocada en las bebidas no alcohólicas. La compañía se ha marcado como objetivo en los próximos años ampliar su portafolio de productos.

De hecho, las líneas de productos de Coca Cola han creado su propio ecosistema en el mercado japonés.

Creo que la cultura aquí sigue siendo única y especial, por lo que muchos productos que nacen aquí permanecerán aquí", explicaba Garuño en la entrevista.

