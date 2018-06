CNDH

CNDH va contra Ley de Comunicación Social

El organismo busca que la asignación de publicidad oficial sea regulada de forma clara, puntual y objetiva

REDACCIÓN 13/06/2018 11:40 a.m.

La CNDH indicó que persiste el riesgo de que haya arbitrariedad en la distribución de la publicidad oficial (Web)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucional contra le Ley de Comunicación Social, también llamada "Ley chayote".

En un comunicado, la CNDH aseguró que la intención de presentar esta acción de inconstitucionalidad es que la asignación de publicidad oficial sea regulada de forma clara, puntual y objetiva.

Esto luego de considerar que dicha ley representa un riesgo a la libertad de expresión y para el derecho de acceso a la información, ya que no cuenta con reglas claras para la contratación de publicidad lo que genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación.

SCJN ATRAE AMPARO PARA ESPOSA DE JOSÉ LUIS ABARCA

Además, expuso la CNDH, la ley no regula con suficiencia en materia de publicidad oficial, lo que no hay garantía de que el gasto en ese renglón cumpla con criterios como economía, transparencia y honradez, en un marco de igualdad y no discriminación.

Asimismo, indicó que persiste el riesgo de que haya arbitrariedad en la distribución de la publicidad oficial, ya que se delega en autoridades administrativas el establecimiento de criterios de selección.

La CNDH también impugnó la adición del artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, que refiere a la objeción de conciencia a la que médicos podrán recurrir para, por ejemplo, no llevar a cabo abortos.

En los términos en que fue publicada, abre la posibilidad a que se afecten derechos fundamentales como la salud, integridad personal, seguridad jurídica, a la vida, libertades sexuales y reproductivas".

