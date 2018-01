El otro modelo tuzo: enriquecimiento a través de apoyos gubernamentales

Desde enero de 2017, La Silla Rota inició una investigación de la red de corrupción y el crecimiento económico del Grupo Pachuca vía subsidios gubernamentales

AXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL 29/01/2018 02:19 p.m.

José Jesús Martinez Patiño, el propietario de Club Pachuca. (Tomada de la web)





Un gol de oro en el primer minuto del tiempo extra selló el título uno del Club Pachuca, el 19 de diciembre de 1999, en la cancha del estadio Azul. Con la anotación de Alejandro "El Hueso" Glaría en la final del Torneo de Verano comenzó la historia de triunfos de la escuadra minera: seis títulos de liga, cuatro Concachampions y el mote del único conjunto mexicano en ganar una Copa Sudamericana.

A la par del esquema deportivo, existe otro modelo que, a través de donación de predios, condonación al pago de impuestos y entrega de contratos por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ha incrementado el patrimonio del grupo empresarial que encabeza José Jesús Martínez Patiño.

En 1995, por 500 mil pesos "pagaderos durante la temporada", Jesús Murillo Karam, entonces gobernador de Hidalgo, cedió a Martínez Patiño 50% de las acciones del Club Pachuca. Dos décadas después, con cuatro sexenios encabezados por mandatarios emanados del Partido Revolucionario institucional (PRI), además de ser multipropietario de equipos en el futbol mexicano y el extranjero, Grupo Pachuca posee una infraestructura deportiva y empresarial parcialmente edificada con el patrimonio del Estado, de lo cual da cuenta La Silla Rota con documentos sobre contratos y convenios entre ambos.

A la par de las contribuciones obtenidas durante el periodo que los llevó a ser el séptimo equipo más ganador de México, en el último trienio los también dueños de la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte, así como del León de la Liga MX, ganaron 26 millones 760 mil 620 pesos como proveedor de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Hidalgo, 53.5 veces más que la inversión con la que revieron, del mismo estado, el equipo.

Pese a ello, el Grupo del que fue copropietario Carlos Slim Helú hasta el 6 de septiembre de 2017 no pagó impuestos 22 años en la capital debido a un contrato que lo exenta de ello a cambio de donativos "en especie" como balones y publicidad en un estadio que, aunque no es de su propiedad, administra y del cual obtiene ingresos por venta de entradas, bebidas alcohólicas y estacionamiento.

El ascenso empresarial

Inmobiliaria Marpa de Pachuca S.A. de C.V. quedó constituida como empresa el 15 de marzo de 1988, según consta con la escritura pública 42 mil 402, pasada ante la fe del notario Rafael Arriaga Paz.

Este primer negocio familiar, no obstante, fue fundado en 1976 por Jesús Martínez Cabeza de Vaca, quien estableció en Papantla, Veracruz, una gasolinera con servicio de lavado, engrasado, ventas de llantas y refacciones. En ese año los Tuzos militaban en la segunda división.





Con el asentamiento en Hidalgo, a Marpa, nombre original, se le añadiría el distintivo "de Pachuca", ciudad donde, como proveedor del gobierno en turno, creció económicamente.

En 2014, por ejemplo, cobró un millón 783 mil 602 pesos por la venta de un sistema de caldera a la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) (contrato UTVM/DAF/RM/2014/152). Pero su mayor contrato fue por del equipamiento de la Torre del Congreso, un año después, por 18 millones 543 mil 503 pesos (licitación pública CELSH-001-2015).

La Legislatura que encargó mobiliario, equipo de cómputo y proyectores a la compañía de la familia Martínez, declaró, el 6 de noviembre de 2014, a Pachuca como "Cuna del Futbol Mexicano, Patrimonio Cultural Inmaterial de Hidalgo".

Esos dos son parte de una serie de 48 contratos que la empresa recibió de los poderes Ejecutivo y Legislativo estatal, así como de instituciones de nivel superior, que le redituaron 26 millones 760 mil 620 pesos, según documentos que obtuvo La Silla Rota tras una revisión a los fallos sobre convocatorias a licitaciones y concursos entre 2013 y 2016. Por 12 de ellos, Marpa no tuvo que competir: recibió adjudicación directa.

Los giros comerciales de esta firma, inscrita el 26 de mayo de 1988 en el Registro Público de la Propiedad de Pachuca bajo el número 76, van desde llantas, filtros y lubricantes de rines hasta comida rápida, restaurantes, cómputo, telecomunicaciones y seguridad, además del "fútbol de primera división".

Treinta y tres de los contratos los otorgó el gobierno de José Francisco Olvera Ruiz. El más oneroso, el 136/14, por 974 mil 705 pesos, para proveer a la Procuraduría General de Justicia local (PGJH) de artículos de papelería como lápices adhesivos, libretas y correctores líquidos.

Hubo otros menores (050/13), de 8 mil 178 pesos, por 10 impresoras laserjet, o por seis bolígrafos y dos micas (368/13), de 291 pesos.

Las universidades, por su parte, le entregaron otros diez contratos. La factura D881 que expidió el 25 de junio de 2016 a la UT de la Sierra Hidalguense revela que por el "servicio de fotocopiado de 80 mil 726 copias", Marpa cobró 24 mil 217 pesos, y, aunque la licitación LA-913064994-I16-2014 se declaró desierta, logró otro de 881 mil 621 pesos por servicios de seguridad.

Como gobernador, Francisco Olvera Ruiz, actual delegado especial del PRI en la Ciudad de México, justificó los donativos al grupo empresarial debido a que, aseguró, el fútbol incentivó en turismo, además de que Martínez Patiño genera fuentes de empleo.

Exentan impuestos con acuerdos ventajosos

El 20 por ciento de acciones que mantuvo el gobierno de Hidalgo en 1995 del equipo, a la postre, seis veces monarca del balompié nacional, fue transferido por Murillo Karam dos años y cuatro meses después a Martínez Patiño por 310 mil pesos, reveló el semanario Proceso en su edición 1479. El retiro del Ejecutivo de la sociedad anónima, cita, se documentó en el acta 56 mil 686 de la Notaría Pública Número 1 de Pachuca.

Esa cantidad es similar a lo que ahora valúa el presidente del Grupo los boletos para duelos de local de los Tuzos que entrega al ayuntamiento capitalino: 377 mil 500 pesos; una de las formas con las que evita el pago de impuestos, predial y licencias de su consorcio para vender mercancías, como señala el convenio que firmó el ex alcalde priista Eleazar García Sánchez para exentar a las empresas de Jesús Martínez de compromisos financieros con el municipio, el cual La Silla Rota a través de la solicitud de información 00373116.





Por permitir que las finales de los torneos de liga municipal se lleven a cabo en el estadio Hidalgo, El Huracán, el club cobra 800 mil pesos, que son descontados de sus impuestos. Sin embargo, el inmueble es propiedad del gobierno estatal.

Asimismo, cada mes, el club "proporciona la presencia" de dos jugadores del primer equipo para eventos del ayuntamiento. Ese "donativo" lo valúa en 150 mil pesos anuales. Entrega, además, 150 entradas al estadio para encuentros del torneo regular, cada una con costo de 100 pesos, excepto "cuando se trate de un partido contra América, Cruz Azul, Guadalajara o Pumas", ya que sólo se da una centena de boletos al municipio, pues su valor sube a 300 pesos.

En liguilla, en cuartos de final y semifinal, entrega 50 tickets de acceso (costo unitario 500 pesos). Si el equipo alcanza el duelo por el título, como sucedió en el Clausura 2016 -cuando se coronó campeón ante Monterrey- otorga 25 boletos, que cotiza en 700 pesos cada uno.

El 2016 el conjunto minero disputó 16 encuentros de torneo regular, los cuartos de final ante Santos y Necaxa (torneo de Apertura), una semifinal ante León, también propiedad de Grupo Pachuca, y la final ante Rayados.

Esto significa una exención de impuestos de 285 mil pesos por liga; 75 mil pesos por cuartos de final y semifinal, aunado a 17 mil 500 pesos por la final: 377 mil 500 pesos.

Esa cifra también es inferior a lo que se cotizaron jugadores como Alberto Rodríguez, mundialista con México en Corea-Japón 2012 y, tres años más tarde, transferido al Cruz Azul; Lorenzo Sáenz, campeón de goleo en México en el torneo Verano 1997, transferido después al Monterrey, y Guillermo Rivarola, ex zaguero del River Plate, de Argentina. Todos incluidos en el pago de 20 por ciento de propiedad del club.

Un año antes de esa compra de acciones, José de Jesús se asoció con José Gerardo Murillo, hermano del ex procurador General de la República, en la empresa restaurantera Escargots de México S.A. de C.V.

Otro de los acuerdos para abonar al pago de gravámenes de los Tuzos con el ayuntamiento son dos anuncios de 6.00 x 1.00 metros cuadrados en la publicidad estática del estadio, cuyo valor es de 70 mil pesos por quincena. El autonombrado Equipo de México también está obligado a emitir un spot de 30 segundos en el programa Tuzoccer internacional, que transmite la cadena de televisión de paga Fox Sport, el consorcio empresarial exentaba cien mil pesos, mientras que por un "plubireportaje", otros 150 mil. Ambos, especifica, se transmiten por bimestre.

El municipio, en contraparte, se comprometió a regularizar los permisos y licencias que "requieran" las empresas del Grupo, "incluyendo los de venta de alcohol, impuesto predial y demás derechos que se generen durante la vigencia del presente convenio".

Oculto a la ciudadanía, en el inciso octavo de este contrato "las partes" acuerdan que en caso de "controversia" el asunto se resolverá "de común acuerdo, en amigable composición, sin acudir a órgano jurisdiccional alguno".

A través del coordinador de prensa del Club Pachuca, Juan Manuel Vergara Oviedo, La Silla Rota solicitó la postura del grupo empresarial respecto a este trabajo periodìstico. No obstante que comprometió enviar la reacción de Martínez Patiño, este medio no la recibió.





El donativo del centenario

El 20 de diciembre de 2003 los Tuzos obtuvieron su tercer título del futbol mexicano al vencer a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), por global de 3-2.

Cuando el capitán Alberto Rodríguez alzó el trofeo que acreditaba como campeón al equipo centenario, tenía cinco meses que el gobernador Manuel Ángel Núñez Soto había autorizado al Vocal Ejecutivo del Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos para que donara a la sociedad "Tuzo Inmobiliaria S.A. de C.V." la fracción de un predio en el que construiría un hotel, un centro de convenciones y un estacionamiento superficial. En ese lugar debió erigirse el Museo de Arte Contemporáneo, otro de Ciencia y Tecnología, un Jardín de Esculturas y un Conservatorio de Música, proyecto impulsado por el artista plástico Byron Gálvez, autor del pisal Homenaje a la Mujer del Mundo, que, al ubicarse en el Parque David Ben Gurión, converge con las propiedades de Grupo Pachuca.

El decreto gubernamental fue publicado el 11 de agosto de 2003. Esa sería la primera de cuatro donaciones de bienes a las empresas de Jesús Martínez, conforme al registro histórico del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).

De ese proyecto forma parte el Tuzofórum, que tiene un área de exposición de 4 mil 560 metros cuadrados, dividida en dos naves, El predio en el que se ubica es parte de 24.1 hectáreas con las que el Grupo fue favorecidos por parte del ex mandatario.

Núñez Soto también autorizó, en junio de 2004, "a donar a la Promotora del Club Pachuca S.A. de C.V. la fracción de un predio propiedad del Estado para la instalación de dos canchas" en la Universidad del Futbol, sobre un terreno de 23 mil 320.45 metros cuadrados.





Y el 20 diciembre de ese año otorgó un "título de concesión" a la misma empresa "para el uso, aprovechamiento y explotación de diversas áreas del Estadio Hidalgo", propiedad de la entidad.

Sobre su terreno de juego se han disputado nueve finales de liga, cuatro copas internacionales (incluida la Sudamericana, máximo logro de un club nacional) y partidos avalados por FIFA, con rédito económico para el club.

En noviembre 2005, el entonces presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo, Guillermo Galland Guerreo, denunció a Martínez Patiño ante la Procuraduría General de la República (PGR) por enriquecimiento ilícito y otras irregularidades.

El otrora dirigente opositor señaló a los ex mandatarios Jesús Murillo y Manuel Ángel Núñez Soto por donar de predios al emporio deportivo de forma indebida. Los señalamientos quedaron asentados en la averiguación previa AP/PGR/HGO/Pach-1-3/287/2005, misma que, le dijo la fiscalía, fue turnada a su homóloga estatal (PGJH) por tratarse de un delito del fuero común.

No obstante, la procuraduría hidalguense confirmó a este medio que en sus archivos no se encuentra esta indagatoria judicial; por lo tanto, el empresario no fue investigado por los señalamientos de Acción Nacional.

Las concesiones de Olvera y Osorio Chong

Un sexenio después, el 24 de enero de 2011, 66 días antes de que concluyera su mandato, Miguel Ángel Osorio Chong firmó un decreto gubernamental mediante el cual avaló celebrar un contrato de donación onerosa con la Promotora del Club Pachuca, "respecto de una fracción de 5 mil 151.44 metros cuadrados de un predio conocido como Ex Hacienda de la Concepción, ubicado en el municipio de San Agustín Tlaxiaca".

Con esta concesión de tierra por parte del actual secretario de Gobernación suman 52.6 hectáreas para este consorcio.

Los beneficios siguieron en el mandato de Olvera Ruiz con un subsidio anual de 11 millones de pesos para la operación de escuelas de formación infantil y juvenil del equipo, a través del programa Fomento al Deporte, como reveló en febrero de 2014 Salvador Franco Cravioto, entonces director del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide).

"Es un proyecto del estado, es un proyecto que permite que jóvenes tanto de Hidalgo como de otras partes del país practiquen fútbol", justificó.

El Ejecutivo, no obstante, no recibió retribución por la venta de jugadores emanados de la cantera tuza, a la cual subsidia.





Héctor Herrera, por ejemplo, fue transferido por 8 millones de euros en julio de 2013 al Porto de la liga lusitana, en una operación en la que Grupo Pachuca mantiene 20 por ciento de los derechos del jugador. El mundialista con México en Brasil 2014 y campeón olímpico en la justa de Londres en 2012 surgió de las divisiones inferiores del equipo cuna del futbol mexicano.

La Silla Rota buscó al Inhide, a través de su dirección administrativa, para conocer si hubo modificaciones a este subsidio durante los ejercicios fiscales 2015 y 2016; sin embargó, no obtuvo la información que dicha instancia –dirigida por Fátima Baños Pérez– comprometió enviar.

Con el valor de clubes se pagaría deuda histórica

Los contratos de Inmobiliaria Marpa, la primera empresa de la familia Martínez, ahora asentada en Pachuca, no sólo provienen del gobierno de Hidalgo, también ha obtenido, entre otros, del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos federales, menores a las regalías que le otorga su patrimonio futbolístico.

La empresa vendió al órgano comicial un sistema de seguridad perimetral en 45 mil 164 pesos el 20 de junio de 2012 (número de pedido IFE/ADQ-0270/12); al Servicio Geológico Mexicano (SGM), rollos de papel Tyverk, por 20 mil 168 pesos, el 9 de noviembre de 2010 (contrato 397/10), y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un desactivador de etiquetas, por 11 mil 183 pesos (contrato 4515002062).

El 4 de agosto de 2015, el Poder Judicial de la Federación le asignó 105 mil 38 pesos por el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Manuel Yáñez Ruiz, ubicada en la capital hidalguense, tras ganar un concurso público sumario (CPS/CCJPACHUCA/INSTALCIONES/2015).

Por el acuerdo que firmó con el anterior alcalde de Pachuca, el cual venció el 31 de diciembre próximo, Grupo Pachuca, que además de León y los Tuzos, que militan en la Liga MX, es dueño de 80 por ciento de las acciones de Everton de Villa del Mar, de Chile, y de Mineros de Zacatecas, en la división de ascenso en México, el ayuntamiento capitalino dejó de percibir 4 millones 542 mil 500 pesos este año. No obstante, el agravio financiero data desde el sexenio de Murillo, monto "millonario" que, incluso, el municipio no logra cuantificar, como expuso el regidor Nabor Rojas, quien aseguró que esta asociación entre Jesús Martínez y Slim "se roba la riqueza del estado", en contubernio con las autoridades que los favorecen.

"El gobierno del estado tiene que estar consciente que el Club Pachuca ha generado mucha riqueza a determinadas personas, pero es tiempo que también la genere al municipio y a la entidad", exigió.

El estadio Hidalgo, añadió, "es una gran cantina clandestina" que "tendría que pagar impuestos".

La franquicia que vendió el ex procurador General de la República valía 66 millones de dólares en 2015, la octava más importante del futbol mexicano en ese año. León, el otro club de primera división, era valuado por Forbes en 50 millones de dólares; mientras, Mineros en 3 millones de dólares.

El Grupo, no obstante, facturaba 120 millones de dólares anuales, reveló Jesús Martínez en una entrevista con Sabina Berman, transmitida en Tv Azteca el 5 de agosto de 2013, cuando sólo poseía dos clubes deportivos.

El valor de los equipos, al tipo de cambio actual del dólar, equivale a 56.37 por ciento de la deuda histórica de Hidalgo, registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que hasta agosto de este año (sin contar el pago de los terrenos donde se construiría el tren de refinación Bicentenario) ascendía a 4 mil 221 millones 535 mil 133 pesos por empréstitos adquiridos por los tres últimos gobernadores, donadores del patrimonio público a Grupo Pachuca.

La deuda real, no obstante, es de 14 mil 835 millones de pesos por pasivos que corresponden a pendientes con proveedores y otros compromisos que, según la secretaria de Finanzas Jessica Delia Blancas, no cubrió el gobierno de Olvera Ruiz, así como adeudos de los que "no se tiene contablemente registro", pero fueron detectados.

Lo anterior significa cada uno de los 2 millones 265 mil habitantes del estado que es sede de este consorcio empresarial, que recibió 52.6 hectáreas gratuitas, exención de impuestos y, mediante una empresa familiar, contratos por 26 millones de pesos para construir obra en un trienio, debe, para saldar ese adeudo, pagar 5 mil 566 pesos.

El 12.3 por ciento de los hidalguenses (350 mil) viven en extrema pobreza. Carlos Slim, socio de Jesús Martínez, que incrementó su patrimonio con el presupuesto del estado, es el cuarto hombre más rico del mundo.

Así es como un empresario, quien además se asoció con el cuarto hombre más rico del mundo, se empoderó económicamente.

Unidad de Investigaciones Especiales La Silla Rota

Dirección: Sandra Romandía





