Cómo usar 1.1.1.1, el nuevo servidor DNS público más rápido y seguro del mundo

Este nuevo servició te ayudará a verificar la seguridad de los sitios con más rapidez y seguridad

REDACCIÓN 02/04/2018 01:25 p.m.

¿Qué es un DNS? te explicamos cómo instalarlo y por qué deberías hacerlo. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

La empresa Cloudfare presentó ayer un nuevo servicio DNS para consumidores que denominó 1.1.1.1. Puesto que estamos a 2 de abril y todo indica que no fue una broma de April Fools´ Day.

¿Qué es un DNS?

Es un directorio que resuelve nombres de dominio. Casi todo lo que haces en Internet empieza por una consulta a un servidor DNS que le dice a tu dispositivo móvil, tableta o computadora, dónde encontrar lo que buscabas.

El router que usualmente tienes en casa está configurado para usar los DNS de tu proveedor de Internet, y hay gente que prefiere cambiarlos por los de Google (8.8.8.8 y 8.8.4.4) o los OpenDNS de Cisco (208.67.222.222 y 208.67.220.220) por su rapidez.

De acuerdo a DNSPerf, la nueva alternativa de Cloudfare es un 28% más rápida que los OpenDNS de Cisco y 4,6 veces más rápida que la media de los proveedores de Internet.

Además, promete poner la privacidad del usuario en primer lugar y no vender nunca los datos sobre su actividad o usar esos datos con el objetivo de mostrarle anuncios segmentados.

"Francamente, no queremos saber lo que haces en Internet —dice Cloudfare— y hemos tomado las medidas técnicas necesarias para asegurarnos de que no podamos". 1.1.1.1 no registrará tu dirección IP y auditará sus sistemas una vez al año mediante un auditor externo para garantizar que esto se cumple.

Cómo configurar el muevo servicio y usar el servicio DNS de 1.1.1.1

Puedes usar los nuevos servidores DNS de Cloudfare añadiendo las siguientes direcciones IP a los ajustes DNS de tus dispositivos de red:

Para IPv4: 1.1.1.1 y 1.0.0.1

Para IPv6: 2606:4700:4700::1111 y 2606:4700:4700::1001

Conectado a la red de casa, abre el menú de configuración del router a través del navegador (normalmente introduciendo la IP de la puerta de enlace, que suele ser 192.168.1.1 o 192.168.0.1) y localiza los ajustes del servidor DNS para añadir las direcciones que mencionábamos. También puedes configurar los DNS de forma local en cada uno de tus dispositivos siguiendo estos pasos:

iPhone: Ajustes > Wi-Fi > elegir una red > Configurar DNS > Manual > Servidores DNS > Añadir DNS.

Android: Configuración > Wi-Fi > elegir una red > Modificar red > Opciones avanzadas > Cambiar "Ajustes IP" a "Estática" y añadir DNS.

macOS: Preferencias del sistema > Red > elegir una red > Avanzado > DNS > Añadir DNS.

Windows: Configuración > Red e Internet > Wi-Fi > Administrar redes conocidas > Propiedades > Editar configuración IP > cambiar "Automático (DHCP)" por "Manual" > Añadir DNS.

Ubuntu: Ajustes > Red > Clic en el icono del engranaje > Clic en IPv4 o IPv6 > Cambiar "Automático" por "Apagado" > Añadir DNS.

Con información de Gizmodo.

