5 Claves del caso CNN vs. Trump

La Casa Blanca confirmó hoy que cumplirá con la decisión de un juez federal y devolverá por ahora su acreditación al periodista de la cadena CNN Jim Acosta, pero advirtió de que desarrollará "reglas" para asegurar que hay "decoro" entre los reporteros y "orden" en las ruedas de prensa.

Pero, ¿cómo se llegó a este punto? A continuación, te presentamos las claves sobre este caso.

EL INCIDENTE

La Casa Blanca retiró el 8 de noviembre la credencial permanente al periodista de la CNN Jim Acosta, que horas antes se enfrentó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una tensa rueda de prensa.

Como resultado del incidente de hoy, la Casa Blanca suspende la credencial permanente del periodista involucrada hasta nuevo aviso", dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

A Acosta, el corresponsal de la CNN en la Casa Blanca le reclamó su acreditación a su salida del edificio presidencial un agente del Servicio Secreto estadounidense, según un video del momento compartido por el periodista en Twitter.

La credencial permanente permite a un grupo selecto de periodistas entrar y salir libremente de la Casa Blanca y cubrir el día a día del presidente.

El incidente que generó la decisión de la Casa Blanca sobre Acosta ocurrió horas antes durante una rueda de prensa en la que Trump valoró los resultados de las elecciones de medio mandato celebradas este martes.

El periodista de la CNN se enzarzó en un tenso tira y afloja con Trump, que después de responder a varias de sus preguntas le retiró la palabra.

Deja el micrófono... Te diré una cosa, la CNN debería estar avergonzada de sí misma por tenerte a ti trabajando para ellos. Eres un maleducado, una persona terrible", dijo Trump mientras Acosta forcejeaba por el micrófono con una becaria de la Casa Blanca.

La Casa Blanca se refirió a este hecho en particular para justificar la suspensión de la credencial.

CNN DEMANDA

La cadena de noticias CNN presentó el 13 de noviembre una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cinco miembros de su equipo por retirarle la credencial permanente de la Casa Blanca a uno de sus periodistas que protagonizó un rifirrafe con el mandatario la semana pasada.

La denuncia fue presentada este martes ante una corte del Distrito de Columbia y en ella, según informó la compañía, se acusa al Gobierno de haber violado la primera y la quinta enmienda de la Constitución, que defienden el derecho a la libertad de expresión y a no ser considerado culpable sin juicio previo, respectivamente.

Además del presidente, CNN ha incluido en su denuncia al jefe de Gabinete, John Kelly; a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders; al jefe adjunto de comunicación, Bill Shine; al director del Servicio Secreto, Joseph Clancy, y a un agente del mismo, identificado inicialmente con el pseudónimo John Doe (anónimo o desconocido).

RESPALDO A LA CNN

Trece organizaciones y medios de comunicación respaldaron a la CNN ante el tribunal, entre ellos los diarios The Washington Post y The New York Times y la cadena televisiva Fox News, la favorita de Trump.

EL FALLO DEL JUEZ

El juez Timothy Kelly, nominado por Trump, dio este viernes la razón a CNN al determinar que se violó el derecho al debido proceso de Acosta garantizado en la Quinta Enmienda, pero no se pronunció sobre el de la Primera Enmienda, algo que la Casa Blanca consideró como una victoria parcial de su argumento.

Acosta recuperará su acreditación solo de manera temporal, a la espera de que haya un juicio sobre el caso, algo que podría retrasarse varios meses a no ser que ambas partes lleguen a un acuerdo extrajudicial.

LA RESPUESTA DE LA CASA BLANCA

"En respuesta a (lo decidido en) la corte, restauraremos temporalmente el pase permanente del reportero", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un comunicado.

También desarrollaremos más reglas y procesos para asegurar que las conferencias de prensa sean justas y ordenadas en el futuro. Tiene que haber decoro en la Casa Blanca", añadió.

Sanders subrayó que la decisión del juez Timothy Kelly "dejó claro que no hay un derecho absoluto garantizado por la Primera Enmienda (de la Constitución) para entrar en la Casa Blanca".

Volvamos a trabajar", dijo hoy Acosta en unas breves declaraciones tras la audiencia judicial.

(Con información de Efe)

