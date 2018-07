5 claves de la estrategia de AMLO para frenar la migración

MAURICIO OBLEA 23/07/2018 11:04 a.m.

Contribuir con recursos, incentivar el desarrollo en la frontera mexicana y concluir la renegociación del TLCAN son algunas de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), virtual presidente electo, para dar solución a la migración de mexicanos a Estados Unidos (EU).

El día de ayer, López Obrador dio a conocer el contenido de la carta que envió al presidente estadounidense, Donald Trump.

En ella se dieron a conocer puntos clave sobre el tema migratorio, el cual será prioritario en relación con dicho país, junto con el comercio, desarrollo y seguridad, de acuerdo a la misiva.

A continuación, te presentamos 5 claves para entender la estrategia de AMLO para frenar la migración:

Desarrollo en fronteras

Obrador planteó fomentar el desarrollo en las fronteras, con el objetivo de crear una zona libre para que se promueva la inversión, la cual abarcará los 3,185 kilómetros de la frontera con EU. Esto con el objetivo de que sea "la última cortina para retener trabajadores en nuestro territorio".

Se recorrerán las aduanas hacia el sur de 20 a 30 kilómetros de la línea divisoria.

También incluye la reducción a la mitad, es decir, al 8% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera, así como la reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 20%.

Se reducirán Impuestos Especiales a la Producción y Servicios (IEPS) de tal manera que los precios y tarifas de gasolina, diésel y electricidad sean iguales a las de EU.

En ciudades fronterizas aplicará la tasa impositiva que existe en estados como California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Otra propuesta es que desde el primer día del año 2019, se aumente el salario mínimo a por lo menos el doble del actual, en la zona libre de la franja fronteriza.

Concluir la renegociación del TLCAN

Este punto es vital para no prolongar la incertidumbre, señala la carta, pues el hecho de no concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) "podría frenar inversiones a mediano y largo plazo, lo cual dificulta el crecimiento económico en México" y de esta manera, no se podrán generar empleos, una de las propuestas más importantes que Obrador presentó durante su campaña.

Propuso, entonces, reanudar estas negociaciones con representantes de México, Canadá y Estados Unidos. Agregó que su equipo de transición participará en coordinación con miembros del actual gobierno en funciones.

Proyecto de nación

El virtual presidente electo hizo énfasis en su actual proyecto de nación que "consistirá en desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país".

De acuerdo con el proyecto de López Obrador, la cantidad ahorrada se utilizará como "capital semilla" para fomentar la inversión privada y que se destine a la producción, creación de empleos, reactivación del sector agropecuario y energético, en fin, proyectos que sirvan para retener a la población mexicana.

Plan de desarrollo con Centroamérica

Para combatir esta situación, se planteó también crear un plan de desarrollo que incluya a países centroamericanos, en los cuales existen millones de habitantes que se encuentran en situaciones donde no tienen oportunidades de trabajo y se ven obligados a salir de sus países.

Propone que cada país trabaje para hacer "innecesaria la migración" de ciudadanos; así como cuidar las fronteras para impedir el tránsito ilegal de mercancías, armas y tráfico de drogas.

Contribuir con recursos

Para enfrentar este problema, López Obrador detalló que una de las propuestas es que ambos países, junto con los países centroamericanos, destinen recursos, de los cuales el 75% sea para financiar proyectos y combatir la pobreza, y el otro 25% se utilice en el control fronterizo.

