Sheinbaum suma a Mariana Boy a su proyecto

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 20/07/2018 12:29 p.m.

La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, consideró grave que mil 329 altavoces del sistema de alerta sísmica presenten fallas, como quedó evidenciado el 19 de julio.

Es muy grave que haya alertas sísmicas que no estén funcionando", dijo a reporteros, durante una conferencia de prensa.

Respecto a lo dicho por el titular del C5, Idris Rodríguez, de que el sistema tiene 6 mil 500 cámaras obsoletas, Sheinbaum advirtió sobre el tema que hay que revisar la cifra, ya que "no podemos asumir lo que se está diciendo así nomás" y adelantó que quien vaya a coordinar el C5 entrará a revisar las cámaras, las condiciones en que funcionan y su tecnología.

La ex jefa delegacional de Tlalpan también se reunió en su ex casa de campaña, con la ex candidata a jefa de gobierno del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy.

En la mayoría de temas estamos de acuerdo, es un primer encuentro de trabajo y la invitación es a comenzar a trabajar los temas", expresó.

Leer también en La Silla Rota: Fallaron 1320 altavoces en sismo de esta mañana

Sheinbaum aclaró que aún no hay una invitación formal a Boy para un cargo en su proyecto.

Nos conocimos durante la campaña electoral, me llamó la atención su perfil, sus ideas. Queremos construir una ciudad incluyente", dijo la jefa de gobierno electa.

Informó que los temas que conversaron fueron ambientales y de desarrollo inmobiliario ilegal, y que le gustó la propuesta de banco de alimentos que Boy manejó durante su campaña.

Por su parte Boy consideró que Sheinbaum trae muy buen proyecto y que será el inicio de varias reuniones entre ambas y que ella busca sumar esfuerzos.

La ex candidata del PVEM fue cuestionada sobre si el partido podría sumar su apoyo a la morenista, y contestó que sí.

La invitación fue a Mariana Boy, no al Verde pero me atrevo a hablar por el PVEM que está en la mejor disposición de apoyar a Sheinbaum".

LEA TAMBIEN Sheinbaum, pese a ser bandera, sigue sin reunirse con damnificados Los afectados por el sismo de pasado 19 de septiembre le pedirán a la próxima jefa de Gobierno que la reconstrucción no les cueste

LEA TAMBIEN CDMX no está lista para sismos: Sheinbaum Al parecer, la jefa de Gobierno electa ya no eliminará las fotomultas, pero sí bajará el monto de las sanciones

cmo

Fallaron 1320 altavoces en sismo de esta mañana