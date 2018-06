ENTREVISTA CON LA SILLA ROTA

"Gobierno de Mancera se corrompió...optó por la frivolidad y el espectáculo"

La candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum hace un diagnóstico de lo que ocurre en materia de servicios, seguridad y reconstrucción

ROBERTO ROCK Y ESTEFANA MURILLO 26/06/2018 09:50 p.m.

La candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum en entrevista con LA SILLA ROTA. (Estéfana Murillo)

El diagnóstico de Claudia Sheimbaun es crítico: Miguel Ángel Mancera llegó a la Jefatura de Gobierno sin proyecto de ciudad y se fue sin proyecto de ciudad. Desde su perspectiva, el hoy candidato al Senado por la vía plurinominal "se corrompió y se dedicó a la frivolidad y al espectáculo".

En entrevista con LA SILLA ROTA, la candidata a la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia, que encabeza Morena, describió al actual gobierno perredista como una administración "traidora y corrupta que privilegió los negocios por encima del servicio público".

Sheimbaun además ve en la corrupción el origen de la inseguridad que se acrecentó hacia el término de la actual administración. Sostuvo que hay mandos policiacos y operadores políticos que han sido cooptados por el narcotráfico, por lo que de ganar la elección del domingo 1 de julio su prioridad principal será fortalecer la procuración de justicia para acabar con la impunidad al interior de los cuerpos de seguridad.

¿Cómo describe la administración de Miguel Ángel Mancera?

Yo lo describiría como un gobierno que se corrompió y que se dedicó mucho a la frivolidad, al espectáculo, a la visibilidad, sin atender de fondo los problemas de la Ciudad.

Este gobierno de la Ciudad va a pasar a la historia como el gobierno de la traición y la corrupción, porque traicionó al gobierno de la Ciudad México, no solo a sus electores.

¿Cuál es su diagnóstico, es un tema de desgaste de los equipos de gobierno que fueron conduciendo la Ciudad, ambiciones particulares?

Es un tema de corrupción. Cuando un funcionario público se dedica principalmente a ver el tema de los negocios privados, se deteriora todo, se deteriora la atención a la ciudadanía, se deteriora el servicio público, se convierte en un asunto para el funcionario de mantener privilegios. Eso yo creo que es esencialmente lo que le pasó el gobierno de la ciudad y de muchas delegaciones.

Yo creo que llegaron y se fueron sin proyecto de ciudad. Además del tema del abandono, la frivolidad y la corrupción, nunca hubo proyecto de ciudad. No se puede llegar a un gobierno si no es para resolver, atender y darle a la ciudadanía viabilidad de futuro en todos los sentidos.





¿Es, en lo personal, Miguel Ángel Mancera sujeto a esta corrupción?

Es difícil hablar de eso si uno no tiene las pruebas en la mano, pero hay cantidad de denuncias que se han hecho no solamente en las instituciones que de eso se encargan sino en los propios medios de comunicación.

Se tenía está versión -que después se fue documentando- de que el doctor Mancera había abdicado de su autoridad en manos de un personaje que ocupa muchos espacios: Héctor Serrano ¿o cree usted que es un mito?

Yo creo que son los dos, si hay responsabilidades son de los, yo creo que un jefe de gobierno no puede decir ya no quiero ser jefe de gobierno y le dejo todo el poder a una persona de una cuestionada reputación.

Es responsabilidad del jefe de gobierno. El que fue electo jefe de gobierno se llama Miguel Ángel Mancera y la responsabilidad en todo caso es de él si delegó responsabilidades en alguien de dudosa reputación.

La gente lo eligió en primer lugar para que mantuviera la seguridad porque era el procurador de la Ciudad de México; dos: porque iba a darle continuidad a los gobiernos que habían dado buenos resultados. Miguel Ángel Mancera rompió con esta forma de hacer gobierno.

En el tema de la corrupción, en el ámbito inmobiliario, La Silla Rota ha hecho esfuerzos muy importantes para reflejar lo que está pasando con el llamado cartel inmobiliario, hubo empresas muy beneficiadas durante estos años.

Hay desarrolladores preferidos del gobierno de la ciudad con ciertos vínculos de negocios. Buscamos acabar con la corrupción, pasar a un modelo electrónico que permita dar seguimiento a todos los permisos que se están dando, para mí es un tema de que los usos de suelo son los usos de suelo, hoy se ha abusado mucho de ciertas normas excepcionales que tienen los programas de desarrollo urbano, la Secretaría de Desarrollo y Vivienda da permisos para que se puedan construir más pisos a partir de ciertos esquemas, eso ya no puede seguir sucediendo en la Ciudad de México.

Si hay un proyecto del desarrollador tiene que abrirse una consulta con los vecinos donde el gobierno tiene que participar sentando a vecinos, a desarrolladores, ver si es factible y hasta que límite. El problema aquí es que se ha asumido que el gobierno es de la Seduvi, del jefe de gobierno y de los desarrolladores, y no, la ciudad es de los que vivimos en la Ciudad de México.

¿Tiene planeado entre sus principales acciones de gobierno o inmediatas frenar la termovilizadora? Ahí hay una gran conexión de intereses.

No se destinan recursos para gasolina, para arreglar patrullas no porque no haya recursos en la ciudad, porque la ciudad es muy rica, sino porque se está quedando en los altos mandos y eso explica en gran parte lo que está ocurriendo en la ciudad con el tema de seguridad.

¿Nombres?

Tenemos idea, pero hay que tener las pruebas para poder decir los nombres. Voy a ser la próxima jefa de gobierno, sería irresponsable dar nombres sin tener claramente las pruebas de todo ello, pero su hay funcionarios involucrados. Vamos a atenderlo legalmente, jurídicamente, pero no puede hipotecarse el destino de la ciudad al enriquecimiento de unos cuantos.

La corrupción se puede expresar de muchas maneras ¿Ve el factor de la corrupción en el tema de seguridad?

Totalmente. Hay varias maneras, uno corrupción de los altos mandos, tanto de la Procuraduría como de la Secretaría de Seguridad Pública, es increíble, me han buscado policías para decirme que se acabe con la corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública.

Cuando se deja de atender todos los días, con indicadores claros, con seguimiento, con controles de confianza, con disciplina, con constancia, y además se corrompe en la parte de arriba entonces tenemos la situación que tenemos actualmente. Lleva muchos años en la ciudad en que el tema de la ciudad no se atendió

Hubo una resistencia a asumir que en la ciudad había cárteles de drogas, ligados con cárteles mayores ¿Cuál es su diagnóstico más profundo?

Me parece que es un tema de procuración de justicia, y tiene que ver con tres ramas: la policía preventiva, la procuración de justicia y la parte ejecutiva de las cárceles.

Ahora en el tema de la SSP, como decía, se perdieron controles, disciplinas. Es un tema de recuperar eso, controles de confianza, mejores mandos, que no haya corrupción y por supuesto mejorar el sueldo de los policías que también es fundamental. Pero el tema de procuración de justicia, que a veces no se le da la importancia, es quizá el mayor tema en la Ciudad de México, el tema de los cuerpos que aparecieron hace unos días en Insurgentes norte.

¿Cómo es posible que se diga que no hay videos, o que hay videos pero que no se alcanza a ver quién fue? Entonces, no puede permitir la autoridad en su conjunto –Jefatura de Gobierno, Procuraduría- que ocurra eso en la ciudad y que no pase nada, porque entonces la señal que se está dando a los delincuentes es que estamos en la ciudad de la impunidad.

Y no es solo lo que pasó en Insurgentes, van varios episodios de este tipo y dónde están las carpetas de investigación, dónde está la sanción a los culpables, la sanción a los jueces de manera inmediata, rápida y con acciones claras.

¿Qué estaríamos esperando los capitalinos en relación a su estrategia de seguridad?

La inseguridad está a tales niveles que no puede delegarse en el secretario de seguridad pública, en el coordinador del gabinete de seguridad pública o en el procurador, tiene que asumirse desde la jefatura de gobierno para que puede haber toma de decisión.

Si la cabeza del gobierno no asume la responsabilidad en toda su magnitud entonces no hay la coordinación que se requiere. Las reuniones matutinas sirven para revisar, coordinar esfuerzos y asumir con inteligencia lo que está ocurriendo en la ciudad, cuáles son las bandas, dónde operan, cuáles son las conductas ilegales, eso tiene que ser coordinado desde la jefatura. No se puede renunciar a ello.

Ahora habrá una fiscalía más autónoma, pero creo que es una decisión en su conjunto de gobernabilidad. El gobierno actual renunció a la gobernabilidad de la ciudad en todos los sentidos, en el sentido de resolver los problemas.

Es fundamental recuperar la SSP, modernizar y recuperar la policía de investigación y de la PGR; las cámaras deben tener una visión distinta y el C5 también es muy importante y por otro lado atender las causas.

Creo que la ciudad no ha llegado a los límites de estados como Tamaulipas o Guerrero porque la ciudad tiene un desarrollo económico muy grande y eso permite que haya también empleos a diferencias de otros espacios de la república. Pero eso no significa que no haya penetración del crimen, eso es a lo que me refería en la parte de la corrupción.

¿Ve operadores políticos ligados con el narcotráfico?

En ciertas delegaciones.

¿A jefes policiacos protegiendo a narcotraficantes?

Hay, existe eso en la Ciudad de México

¿La policía está protegiendo narcotraficantes?

Sí. Digamos que hay una distinción entre el narcotráfico y los cárteles que están involucrados desde la producción de la droga hasta la comercialización. En la ciudad es fundamentalmente un tema de comercialización.

Si hay disputa de territorios y creo que hay algunos jefes de la policía que están involucrados por distintas informaciones que tenemos. Fui jefa delegacional en Tlalpan, tenía cierta información, no la información que se puede tener como jefe de gobierno y también mucha gente se ha acercado a nosotros desde dentro de las corporaciones.

En el tema de la reconstrucción ¿qué va a hacer con este sector de la población afectada y también para proteger más a la ciudad frente a fenómenos de esta naturaleza?

Fui jefa delegacional de Tlalpan y es la única delegación que dejó un programa de reconstrucción. En esa época fui a visitar edificio por edificio, casa por casa que resultó dañada y a partir del conocimiento y características de las vecinas y vecinos se definió un programa de reconstrucción a quién perdió una vivienda se les da 350 mil pesos además de un apoyo mensual de 4 mil 500 pesos para renta.

Estoy pensando en un programa similar para toda la Ciudad de México, un apoyo básico para todas las familias que perdieron su vivienda. El gobierno de la Ciudad ni proyecto tiene, han sido incapaces en nueve meses de presentar un proyecto de reconstrucción porque ni siquiera tienen un censo.

Entre julio y el 5 de diciembre visitaré las zonas personalmente. Tenemos un equipo de trabajo que ya está haciendo esto y poder elaborar un proyecto de reconstrucción, transparente, abierto y además hay que hacer una auditoría a los fondos de reconstrucción porque no puede ser que los desvíen a una campaña electoral.

Rébsamen es un símbolo que la va a acompañar siempre ¿Qué va a hacer para deslindar responsabilidades?

Yo fui la primera en poner una denuncia penal, en el caso del Rébsamen, frente a administraciones anteriores de la delegación donde había pruebas, contra la dueña del colegio. Transparentamos la información, hicimos todo lo que teníamos que hacer.

Pediría a la Procuraduría que abra los expedientes, que diga que resultó de los peritajes que se hicieron en la escuela, porque hasta ahora todo está cerrado. Que actúe la Procuraduría.

El otro tema es no solo la justicia social sino evitar que vuelvan a ocurrir estás tragedias. Estamos trabajando para que todas las escuelas públicas de la Ciudad de México sean lugares seguros. Tiene que haber un seguimiento de seguridad estructural para asegurarnos que las escuelas son temas seguros. La ciudad tiene que tener un verdadero programa de protección civil preventivo, que sepa actuar y correctivo, tenemos ahí gente muy especializada.

¿Qué supondrá que por primera vez en la historia de esta ciudad haya una mujer al frente?

Primero la atención permanente de todos los problemas porque así somos las mujeres; segundo hay una visión de género, es decir, como mujer hay que gobernar como mujer porque hay quien como mujer llega a un puesto directivo y actúa como hombre en un sentido machista de competencia con las mujeres, de limitar.

Yo voy a gobernar con un sentido de género, de respetar y promover los derechos de las mujeres en todos sentidos. Hoy se habla de que lo que hay que promover son las tres grandes autonomías de las mujeres: física, económica y política.

Está ciudad debe ser una ciudad moderna, innovadora, del conocimiento y eso tiene que pasar por acabar con la discriminación en todos los sentidos. Se tiene que acabar con la discriminación y la violencia.

¿Podría comentar algunos nombres de los integrantes de su gabinete?

Ya lo voy a dar a conocer pasando la elección, tenemos un equipo de trabajo muy amplío que ha venido trabajando en el programa de gobierno que actualmente coordina Alejandro Encinas, ahí hay nombres que podrían trabajar conmigo pero los secretarios y secretarias que estén, lo que sí puedo decirles, es que serán de alto perfil.

Será un gabinete de mujeres, por lo menos la mitad, pero también de jóvenes tanto en el primer nivel como en puestos directivos, en los altos niveles de gobierno. No podemos pensar en una ciudad innovadora que no tiene jóvenes al mando.

JGM

