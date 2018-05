ELECCIONES CDMX

Sheinbaum y Arriola pidieron a capitalinos no vender su voto

Alejandra Barrales llamó al voto útil, en tanto Claudia Sheinbaum pidió voto para su coalición a puestos de legisladores y alcaldes

SHARENII GUZMÁN 27/05/2018 05:24 p.m.

Alejandra Barrales, al igual que Claudia Sheinbaum, visitó Milpa Alta

Las candidatas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de las coaliciones Juntos Haremos Historia y Por la CDMX al Frente estuvieron, por separado, este 27 de mayo en la delegación Milpa Alta. Durante su recorrido, Claudia Sheinbaum pidió votar por los aspirantes de Morena, PES y PT a legisladores y alcaldes. En tanto, Alejandra Barrales llamó al voto útil.

El candidato del PRI, Mikel Arriola en Venustiano Carranza pidió a los capitalinos no vender su voto y prometió duplicar el apoyo de Prospera.

LA SILLA ROTA presenta las actividades que realizaron los tres candidatos punteros a la Jefatura de Gobierno de la CDMX este domingo 27 de mayo:

BARRALES LLAMA A PRIÍSTAS DE MILPA ALTA AL "VOTO ÚTIL"

La candidata de la coalición "Por la CDMX al Frente", Alejandra Barrales presentó el proyecto de la primera línea del Metroférico, que conectará Los Dinamos en Magdalena Contreras con la estación Copilco del Metro.

En la colonia Vista Hermosa de la delegación Magdalena Contreras, la abanderada del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano explicó que esta línea recorrerá alrededor de 10 kilómetros de un total de 50 del nuevo sistema de transporte público que tiene proyectado impulsar en caso de ganar el gobierno de la ciudad.

Detalló que esta primera línea contará con 11 estaciones y 397 cabinas para transportar a 10 personas cada una, es decir, su capacidad será de un total de 3 mil 500 personas por hora. El tiempo de ese recorrido actualmente es en promedio de una hora 50 minutos. Con este transporte se prevé reducir a 40 minutos.

Dijo que su construcción llevaría entre 20 y 24 meses y sería sometido a un proceso abierto a la coparticipación de la inversión privada, consulta a expertos y sociedad civil. Además contaría con un sistema de monitoreo.

Más tarde en un recorrido por colonias de la delegación Milpa Alta, gobernada por el PRI, y acompañada por Octavio Rivero, candidato del Frente a la alcaldía, Barrales Magdaleno hizo un llamado a cerrar filas a los priistas y usar su voto útil en favor de su proyecto.

"Hoy les digo que no tiren su voto, vengan con nosotros a trabajar, el voto al PRI es un voto desperdiciado, piensen en la ciudad y en Milpa Alta, aquí son bienvenidos los priistas que quieran poner adelante a la CDMX".

En entrevista con medios de comunicación al finalizar el evento, la perredista indicó que en Milpa Alta hay un gran número de simpatizantes del PRI, sin embargo, reiteró, que ese partido no tiene futuro en la ciudad. "A ellos les estamos haciendo ese llamado para que su voto sea un voto útil que lo dirijan con nosotros".

SHEINBAUM CONVOCÓ A VOTAR POR LOS CANDIDATOS DE MORENA

La candidata de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum señaló que Milpa Alta era la delegación con menos problemas, pero ahora eso se ha revertido. Destacó que no hay inversión al campo y la inseguridad va a la alza.

En un recorrido por los pueblos Santa Ana Tlacotenco, San Pedro Atocpan y San Bartolomé Xicomulco de Milpa Alta, reiteró que acabará con los abusos del actual gobierno como el negocio de las fotomultas, incremento del predial y agua, el avance del desarrollo inmobiliario, privatizaciones y corrupción.

Indicó que a pesar de que Morena va arriba en las encuestas, todavía hay algunas labores por hacer, antes de cantar victoria y la primera es que llamó a no vender el voto.

"Ya andan regalando de todo, que tarjetas sin fondo, tinacos sin agua, frijol con gorgojo, estufas sin gas. No vayan a entregar la credencial de elector. Hoy, esa es la arma más poderosa que tenemos. En realidad eso no vale la pena, cuando tenemos la posibilidad de tener un Presidente que acabe con el régimen de corrupción y dádivas, y que mire al pueblo de México. Andrés Manuel López Obrador nos está convocado a usar nuestra credencial de elector. Hay que guardarla como oro, así que no la vayan a entregar".

También convocó a votar por los legisladores y alcaldes de Morena para que como jefa de Gobierno y López Obrador como Presidenta puedan llevar a cabo la cuarta transformación.

NI UN VOTO MÁS A MORENA Y PRD: MIKEL ARRIOLA

El candidato del PRI, Mikel Arriola se comprometió en un evento en el deportivo Venustiano Carranza a duplicar los apoyos del programa Prospera y en el caso de las mamás con hijos discapacitados, el incremento será al triple.

El abanderado priista exhortó a los vecinos de Venustiano Carranza, una delegación gobernada por el PRD, a no vender su voto por una despensa, pipa de agua o un tinaco.

Arriola Peñalosa convocó también a denunciar esa compra del voto, así como el condicionamiento por un programa social.

"Estamos metidos en su territorio (del PRD), jamás había tantos priistas juntos aquí, vamos a meternos también en sus mañas, si los amenazan díganles que sí van a votar por ellos, pero el primero de julio dignifiquemos la política en la Ciudad de México. ¡Ni un voto más a Morena y PRD, ni un voto más a la corrupción!"

Dijo que su campaña crece, porque tiene "fuerza y huevos" y se encargará de defender el tema central para él que es la familia para que tengan recursos y reiteró que dará una pensión a las amas de casa de 3 mil 500 pesos.

