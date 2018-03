Arremeten contra Claudia Lizaldi por "campaña anti vacunas

REDACCIÓN 21/03/2018 07:02 p.m.

La nueva conductora de "Hoy", Claudia Lizaldi está siendo atacada por una declaración del 2014, internautas la critican por "promover" una campaña anti vacunas entre las madres de la época actual.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la conductora entraría con una sección llamada "Mamá Natural" y en su primera emisión abordaría el tema "Deja que tus niños se ensucien", aunque por los casos de sarampión que se han reportado, Lizaldi decidió cancelar su llamado.

Y es que, desde hace años ha sido juzgada por supuestamente ser promotora de la "cruzada anti vacunas", una de las principales causas de la reaparición del sarampión.

Un tuit de Claudia en 2014 revivió y la puso en el ojo de las criticas, la también actriz declara al periodista León Krauze que las vacunas no son medicina, a lo que él respondió: "Las vacunas son preventivas, Claudia. A ver explícame exactamente tus razones para no vacunar a Ian (hijo de Lizaldi)".

Yo soy responsable de lo que digo y tu de lo que entiendes. Por eso los juicios que me hagas tienen que ver contigo y sólo contigo. Por eso no me los tomo personales. Por eso me río. Por eso te leo y sigo de frente, con una enoooorme sonrisa... ?? #PorqueFeliz pic.twitter.com/tps26e0VSx