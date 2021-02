ESP me dio esa claridad y esa certeza: Karla Bres

La diseñadora gráfica Karla Bres de Ugalde habló sobre la forma en que los programas de Executive Success Programs (ESP), han complementado su formación y desarrollo profesional y personal.

Karla Bres, quien además es esposa del empresario mexicano Rolando Ugalde Mercado, presidente de Grupo Cargo, dijo que a pesar de contar con distintos grados, siete diplomados e incluso una maestría en Ciencias de la Familia, los programas desarrollados por el fundador de ESP, Keith Raniere, han sido más efectivos que todo lo anterior, y en un periodo más corto de tiempo.

“Todo eso que he tomado en mi vida, todo eso que he aprendido, no se le acerca en nada a los 15 días de intensivo que tomé con ESP, o sea esos 15 días me han dado mucho más que 8 años de terapia”, aseguró Karla Bres de Ugalde.

Al igual que su esposo Rolando Ugalde, indicó que estos programas les han traido un mejor balance familiar, lo cual se puede ver reflejado en vida profesional, pues en ambos casos, ESP les ha permitido darse cuenta de su valor y la certeza en todas las labores que realizan.

“Soy mamá de 4 hijas, diseñadora gráfica, estudié la licenciatura de Diseño por la Universidad Anáhuac, tengo una maestría en Ciencias de la Familia y siete diplomados, y aún con todo esto, ESP me ha dado una claridad y esa certeza de lo que hoy soy y quiero darles las gracias por eso”, concluyó Bres.