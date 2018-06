Plana mayor del PRD y PAN dejan solos a Anaya y Barrales

Ante miles de personas, Anaya Cortés, aseguró que el gobierno federal le tiene miedo porque reiteró que creará una fiscalía que investigará al presidente Peña

SHARENII GUZMÁN 24/06/2018 04:43 p.m.

Antes de la participación de Alejandra Barrales, el candidato presidencial Por México al Frente, con una voz ronca y un cansancio evidente, agradeció a los partidos que integran la colación.

Con un Paseo de la Reforma atiborrado, los candidatos y políticos del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano subieron al templete, cada uno tomó su lugar. Primero Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente a la Presidencia de la República dio su discurso y al final, la abanderada a la Jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales. Atrás de ellos estaban algunos rostros que impulsaron la coalición.

Los grandes ausentes al cierre de campaña en el Ángel de la Independencia de Anaya y Barrales fueron los personajes históricos tanto del PRD y PAN. Solo estuvieron los dirigentes nacionales y locales de ambos partidos.

Ni siquiera asistieron los representantes de la corriente Nueva Izquierda conocidos como Los Chuchos que en un inicio apoyaron la alianza. Aunque en las cuentas de Twitter, de Jesús Zambrano y Jesús Ortega publicaron fotos del cierre de campaña en el Ángel, ellos no estaban.

Uno de los políticos que también impulsó desde el principio la creación del Frente y que sí asistió al Ángel fue Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la CDMX y candidato por la vía plurinominal al Senado. Fue la primera ocasión que apoyó un acto de campaña de Anaya y Barrales.

Mancera Espinosa, quien durante su mandato negó en todo momento la presencia del narcotráfico en la ciudad, estaba a un lado del presidente del PAN, Damián Zepeda cuando en su discurso, la candidata a la Jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales prometió acabar con los narcotraficantes en la capital del país.

"Para el Frente, ante la delincuencia no hay amnistía, no vamos a perdonar a los secuestradores, a los violadores, a los narcotraficantes, a los que le quitan la quincena a la gente en sus camiones. Yo les digo con toda claridad para que los delincuentes vayan buscando a qué se van a dedicar. Vengo con todo y voy a sacar al narco de esta ciudad me cueste lo que me cueste", dijo Barrales.

"Acabar con los narcos" es una promesa que lanzó a una semana que en Insurgentes Norte aparecieran restos humanos y que el jefe de gobierno, José Ramón Amieva señalara que ese hecho fue en consecuencia de la batalla entre la Unión de Tepito y Los Anti Unión, dos grupos delincuenciales que se diputan el centro de la ciudad.

"Dice Miguel de Cervantes en voz del Quijote, que es de gente bien nacida, saber agradecer, y por eso, lo que yo voy a privilegiar el día de hoy, es mi agradecimiento y mi reconocimiento con todas y todos ustedes. Quiero agradecer y reconocer de manera muy especial al Parido de la Revolución Democrática, gracias PRD (...) Quiero hoy también en este día tan especial, agradecer y reconocer a Movimiento Ciudadano".

En su discurso mencionó a los presidentes nacionales del PRD, Manuel Granados; PAN, Damián Zepeda y del MC, Dante Delgado; al líder de la organización Ahora Sí y candidato al Senado, Álvarez Icaza y a Salomón Chertorivski, ex precandidato a la Jefatura de Gobierno. Todos presentes en el cierre de campaña en el Ángel.

Anaya Cortés mencionó que las coaliciones formadas por el PAN y PRD en algunos estados del país han servido a México.

"Juntos en las coaliciones que hemos conformado, hemos terminado con el pacto de impunidad, lo hicimos en Quintana Roo, y lo hicimos en Veracruz, se hizo justicia. Borge y Duarte, están en la cárcel, porque luchamos juntos, porque hubo justicia, porque terminamos con el pacto de impunidad".

Indicó que eso es lo que el Frente quiere hacer a nivel nacional, "esta ha sido una campaña en la que el régimen priista, en la que el gobierno, utilizando de manera ilegal y de manera facciosa, nos ha atacado como nunca había ocurrido en la democracia reciente en nuestro país".

Ante miles de personas, Anaya Cortés, aseguró que el gobierno federal le tiene miedo porque reiteró que creará una fiscalía que investigará al presidente Enrique Peña Nieto y su participación en los escándalos de corrupción del sexenio.

"No quedará impune lo sucedido en Ayotzinapa, con la Casa Blanca, con la Estafa Maestra, con Odebrecht, va a haber justicia".

Los únicos oradores fueron Anaya y Barrales. Al finalizar su discurso se tomaron la foto oficial con todos los candidatos del Frente.

Previo a los discursos de Anaya y Barrales, la Sonora Dinamita amenizó el evento. Muchos de los asistentes bailaron al ritmo de cumbia.

