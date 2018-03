ESCUELAS "ACOSADAS"

Cierran Prepa 5 por supuesto caso de acoso

Un grupo de estudiantes de la Prepa 5 cierran esta mañana ese plantel de la UNAM por presunto acoso de maestro

REDACCIÓN 12/03/2018 11:32 a.m.

Cierran Pepa 5 por supuesto caso de acoso. (Foto tomada de la web).

El acoso llega a la prepa 5. Es así que un grupo de jóvenes cierra este plantel de la UNAM por presunto acoso de maestro.

Con la pena, pero los estudiantes ya no se van a callar, son varios años de impunidad. Dicen los chavos que la dire nunca está para atender sus denuncias y cuando está "les da el avión" @UNAM_MX #Prepa5 #MeTooMx #noestánsolos pic.twitter.com/rTJXRXZRUx — Mónica Mateos-Vega (@MonicaMateosV) 12 de marzo de 2018

Por este motivo, los jóvenes aseguraron que el profesor de Historia ha acosado sexualmente a varias de las alumnas.

En ese sentido, la mañana de hoy ese grupo de adolescentes cerraron las instalaciones de la Preparatoria número 5 de la UNAM, "José Vasconcelos".

Estudiantes de #Prepa #5 BLOQUEAN Calz Del Hueso para DENUNCIAR ACOSO de un PROFESOR hacia sus ALUMNAS!



*Hay CIERRES entre División del Norte y Tlalpan pic.twitter.com/L3seAUfSzp — Jerrx Galicia (@JerrxG13) 12 de marzo de 2018

Todo comenzó cuando los jóvenes denunciaron que desde el pasado 7 de marzo se reportó que Ricardo ´N´, maestro de historia, acosa a algunas alumnas. Pero no sólo eso, también demandan que el docente, no revisa trabajos y realiza exámenes con temas no vistos.

Lee también en La Silla Rota: Respaldan 100 mujeres a Ricardo Rocha en caso de acoso

Por ello, los jóvenes se rebelaron ante lo que ellos consideran una arbitrariedad, con banderas en rojo y negro.

Los inconformes y ofendidos con esta situación buscan un acercamiento con María Dolores Valle, directora del plantel. Sin embargo, hasta el momento, nadie ha atendido sus quejas.

De hecho, se adelantó que habrá una demanda legal en contra del maestro.

Con información de Excélsior

LEA TAMBIEN Prepa 5 en paro; denuncian casos como el de Marco Estudiantes de la Preparatoria 5 de la UNAM realizan un paro con relación al caso Marco de Antonio Sánchez, denuncian casos como este en su plantel

LEA TAMBIEN PGJ CDMX confirma dos muertos tras balacera cerca de Prepa 5 Algunos testigos señalan que el presunto asaltante intentó agredir a un grupo de estudiantes de la UNAM

LPG