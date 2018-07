Cierran comedores comunitarios por falta de insumos

AMERICA MUÑOZ / CORRESPONSAL 23/07/2018 08:15 p.m.

Toluca, Edomex.- "Se come rico, vivo sola y por eso acudo aquí, me ahorro bastante. Lo malo es que sin previo aviso permaneció cerrado más de una semana y hasta apenas hoy lo abrieron. Sí afecta porque desde que existe este lugar programo mis gastos; me ayuda mucho con lo poco que recibo de pensión", comenta Susana, usuaria de uno de los comedores comunitarios que forman parte del programa de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Desde el pasado 9 de julio, varios de estos lugares situados en la capital mexiquense aún permanecen cerrados, incluso algunos colocaron anuncios en los que se lee: "Cerrado por falta de abastecimiento, del 9 al 20 de julio". Otros ya reabrieron.

Lucero, quien se desempeña como vocal de uno de esos comedores comunitarios en la colonia Sauces, admitió que dejó de tener insumos para preparar los alimentos, lo que impidió garantizar la alimentación a más de una veintena de personas que acuden diariamente al local.

"También fue por el tema de las vacaciones, pero nos quedamos sin abasto y apenas este lunes pudimos abrir nuevamente", reconoció al informar que para activar de nuevo el comedor tuvo que hacerlo con sus propios recursos.

El presupuesto destinado para comedores comunitarios en el Estado de México asciende a 131 millones de pesos anuales.

En la capital Toluca, al menos unos cuatro comedores comunitarios permanecieron cerrados por dos semanas, lo que significa que entre 360 y 480 usuarios en ese periodo tuvieron que buscar otra alternativa como las cocinas económicas.

En promedio, una comida corrida cuesta entre 60 y 70 pesos. La cuota de recuperación de los comedores comunitarios oscila entre los 8 y 10 pesos.

En la región central, que abarca Zinacantepec y Toluca, existen 149 comedores comunitarios que en promedio reciben 63 mil pesos -cada uno- en abasto para su operatividad.

Alonso Montiel Guevara, coordinador de Comedores Comunitarios en el Estado de México, explicó

en entrevista para La Silla Rota que la dependencia federal tiene una programación de entrega que no se ajusta con el mes calendario, y en algunos casos lo sobrepasan, de tal forma que se presentan desfases en los abastecimientos.

"Por ejemplo, para el caso de Toluca, la segunda semana de julio se va a abastecer del 30 de julio al 03 de agosto", precisó al aclarar que no precisamente son problemas de dinero.

Montiel Guevara atribuyó al número de comensales que llega al comedor cada semana (que en ocasiones rebasan los 120), lo que provoca una merma para el abasto general para 30 días, es decir, que no alcance el presupuesto destinado mes con mes.

El funcionario federal aseguró que a Diconsa le hacen llegar en tiempo y forma las solicitudes de abasto, quien de acuerdo a su capacidad operativa programa las entregas, aunque "sí hay retrasos por el periodo vacacional, pero son retrasos de dos días, no más".

Afirmó que presupuestalmente el abasto para los comedores comunitarios está garantizado hasta el término de este año, "no hay ningún riesgo de cierre masivo de estos sitios, ninguna situación extraordinaria, algunas eventualidades, pero nada que ponga en riesgo la operatividad de los comedores", puntualizó.

