Científicos aseguran que los pulpos son extraterrestres

REDACCIÓN 21/05/2018 07:20 p.m.

Un reciente estudio publicado en la revista científica "Progress in Biophysics and Molecular Biology" hecho por 33 investigadores aseguró que los pulpos tienen un origen extraterrestre.

En él estudió sostienen que se basaron al periodo de la "explosión cámbrica" ocurrido hace 540 millones de años.

Recordemos que la "explosión cámbrica" fue mencionada por Charles Darwin, quien lo consideró como una de las mayores objeciones contra su teoría de evolución por selección natural.

Esta explosión produjo la aparición repentina de nuevas especies, entre ellas los pulpos.

El grupo de 33 investigadores determinó que un virus alienígeno llegó a la Tierra en un meteorito e infectó a una especie de calamar primitivo, que luego serían convertidos en pulpos.

Cabe señalar que usuarios de Facebook están a favor de esta conclusión y otros lo descartan por completo.

"El genoma del pulpo muestra un nivel asombroso de complejidad con 33 mil genes codificadores de proteína más que los presentes en el Homo sapiens", aseguraron los expertos, que también se fijaron en otros rasgos de esta especie, como su gran cerebro y su sistema nervioso sofisticado.

Los 33 científicos determinan que el pulpo tiene un origen extraterrestre y no sea producto de una evolución terrestre natural.

En cuanto al biólogo P. Z Myers, este estudio es ´basura´, asegurando que las características extrañas de un pulpo no necesariamente tienen que con que vengan de otro planeta. Esto aumentó la polémica en Facebook.

Okay, finally found some time to read the 'Octopus are aliens' paper and wow. This figure is everything. Here's where they jump the octopus. No #justice4cephalopods here. #Cephalopodshttps://t.co/lEdEi8jlI1 pic.twitter.com/xirzU8QPDE