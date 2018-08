Comen cien ciempiés como medicina tradicional y terminan con mortal parásito

REDACCIÓN 01/08/2018 06:54 p.m.

Investigadores chinos encontraron un "peligroso parásito" que podrían provocar infecciones como meningitis, cabe señalar que la ingesta de ciempiés es común en la medicina tradicional

Según informó hoy la agencia estatal de noticias Xinhua, el hallazgo fue realizado por investigadores de la Universidad Médica del Sur y del Hospital Zhujiang en Cantón, quienes explicaron que es la primera vez que se detecta en los ciempiés la "lombriz de la rata", llamada así por su preferencia por las arterias pulmonares de ese animal.

Las infecciones leves por este parásito, explicaron los científicos, pueden resolverse por sí mismas, pero este puede penetrar el cerebro y la médula espinal, lo que puede provocar meningitis y, en casos raros, parálisis y muerte.

"No solemos oír hablar de personas que comen ciempiés crudos, pero aparentemente estos dos pacientes creían que serían buenos para su salud", dijo Lu Lingli, uno de los autores del informe que ha sido publicado en el "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene".

Los ciempiés secos o triturados se han utilizado durante siglos en la medicina tradicional china para tratar dolencias como la tosferina, el tétanos y las enfermedades cardiovasculares, y generalmente se comercializan en forma seca o en polvo, que no transmite el parásito.

Además, los extractos hechos con ciempiés están siendo evaluados por su potencial para combatir el cáncer y para servir como un potente analgésico. Sin embargo, rara vez se consumen ciempiés silvestres crudos para tratar dolencias.

Según explicó Lu, los dos pacientes, una mujer de 78 años y su hijo de 46, provenían de una zona rural donde se cree que consumir ciempiés crudos es beneficioso para la salud.

Los investigadores compraron 20 ciempiés del mercado agrícola donde los pacientes habían adquirido los suyos y detectaron la forma inmadura o larvaria del parásito en siete de ellos.

Tanto la madre como el hijo se curaron después del tratamiento a base de antiparasitarios y esteroides

