Esta fue la última llamada del ciclista alemán antes de desaparecer

El extranjero se encuentra desaparecido desde el 20 de abril; amigos y familiares continúan en su búsqueda

Holguen recorría México a bordo de su bicicleta (Foto tomada de Facebook)

Amigos y familiares del ciclista Holger Hagenbusch se han volcado su búsqueda por la península sur del país, en especial en Chiapas donde estuvo antes de desaparecer.

El extranjero, que recorre el país en su bicicleta estaba en San Cristóbal de las Casas y se dirigiría a Ciudad de Carmen para verse con una amiga portuguesa.

Esa fue la última llamada que hizo Holger. Inês Gonçalves, contestó el teléfono el viernes 20 de abril alrededor de las 5:30 de la tarde, se pusieron de acuerdo para su próximo encuentro, pero después de eso ya no volvió a saber de él.

El alemán ya no respondía llamadas, no se conectaba en sus redes sociales y ya nadie sabía dónde se encontraba.

"No sabemos dónde está Holger!!!!!. La última vez que se comunicó conmigo fue el viernes pasado. Estaba en Chiapas y iba a tomar una ruta que pasaría por Palenque hasta llegar a Ciudad del Carmen en el inicio de esta semana. No sé cuál de las rutas era. No contesta ninguno de los teléfonos y no se conecta desde el viernes pasado. Compartan la publicación por favor. Cualquier una de las rutas que haya tomado es muy accidentada y puede llegar a ser peligrosa", escribió el 27 de abril en su cuenta de Facebook.

En la publicación se muestra una fotografía de Holger, un hombre alto, con abundante barba rubia, y al lado de él su bicicleta y las pocas pertenencias que lo acompañaban en su viaje.

Inês ha contactado a sus familiares, a las autoridades mexicanas y a la embajada de Alemania en México, Los Ángeles y Washingon, sin respuesta alguna.

Acusa que no le han prestado la suficiente atención respecto a la desaparición de su amigo Holger. Únicamente le han dicho "i told you so", respecto a las alertas de viaje en México.

"Las autoridades y la embajada alemana (en México, en LA y en DC) literalmente nos mandarán al carajo y nos contestarán con "I told you so". Pero, mierda, nadie debe desaparecer, morir, ser asaltado o ver violada su integridad física "por que fue avisado". Que se haya avisado no quita la responsabilidad LEGAL y ética que las autoridades tienen para con los ciudadanos. Sea Holger, sean los estudiantes de cine de Jalisco, sea quien sea. Me duele el corazón cada vez que tenemos eso como respuesta. Y fíjense que en estos días me ha dolido bastante!", escribió en otra publicación el pasado 28 de abril.

Los amigos de Holger recibieron la información del hallazgo del cuerpo de un extranjero en un barranco, pero al lado del cuerpo había un remolque y el alemán no portaba ninguno.

Otros, les han dicho que lo vieron caminar cerca de Champotón, en Campeche, y algunos les refieren que lo vieron caminando y comprando comida en una tienda de autoservicio.

Sin embargo, no han tenido la confirmación de parte de las autoridades, por lo que aún continúan en su búsqueda.

