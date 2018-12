Por madurez, Natalia Téllez y Chumel Torres terminan su romance

REDACCIÓN 26/12/2018 04:30 p.m.

Iniciaron una relación muy en privado, se mantuvieron lejos de las cámaras pero cosechando amor, hasta se difundieron rumores de una posible boda. Pero sus caminos toman rumbos diferentes por lo que Natalia Téllez y Chumel Torres terminaron su relación.

De acuerdo con Hola, con la misma discreción con la que protagonizaron su romance, Natalia y Chumel han preferido mantener los detalles de la ruptura en privado; sin embargo, ella sí ha querido dejar claro que le guarda un cariño muy especial al titular de El pulso de la República. En entrevista para Televisa Espectáculos, Natalia aseguró: "Creo que gané un amigo y me di chance de vivir algo que estuvo padrísimo y también de, a tiempo soltarlo".

Natalia aseguró que la decisión de terminar esta relación fue un acto de madurez que, si bien fue difícil, también representó una muy buena oportunidad para crecer: "Es parte de ser adulto, saber cuándo soltar las cosas, no estarte aferrando y no es que no quieras a la persona", explicó.

La conductora aprovechó esta entrevista para pedir a sus seguidores no emitir comentarios negativos en contra de su ex, pues asegura que fue un caballero: "Chumel es un tipazo y me duele mucho cuando lo atacan o lo critican porque es alguien al que yo quiero. Hay relaciones que terminan por cosas muy feas y esta, gracias a Dios, es una relación padrísima", detalló.

