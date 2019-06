Christian Estrada ama a Frida Sofía y confiesa que sólo tiene una condición para volver con ella

Christian Estrada no deja morir la polémica con Frida Sofía, ahora el modelo confiesa a sus seguidores que aún ama a su ex novia a pesar de que lo acusara de mantener una relación con su madre, Alejandra Guzmán. Además reveló que sólo tiene una condición para regresar con Frida Sofía.

De acuerdo con Grupo Fórmula, una fan de Christian Estrada le pidió que volviera con Frida Sofía, por lo que el modelo soltó la sopa y confesó que aún la ama.

REVELAN LA IDENTIDAD DEL PRESUNTO NUEVO NOVIO DE PAOLA ROJAS

Vuelve con Frida Sofía. Hacen bonita pareja", le comentó una fan. A lo que él respondió: "La extraño. Diganle que la amo.

Durante su visita al programa "Un nuevo día", Christian declaró que es cierto que continúa amando a Frida. "¿Qué le dirías a Frida?", preguntaron las conductoras del matutino. "Lo que le escribí si es cierto. La amo", dijo.

Aunque, resaltó que no volvería con ella pues, mencionó, "estoy muy ocupado viendo el futbol ahorita. Ahorita estoy en unos proyectos que no tengo tiempo para una novia ahorita no puedo".

Sin embargo, dejó una luz encendida para él y Frida Sofía; aunque en broma, reveló que "si México gana la Copa Oro, vuelvo con Frida".

YANET GARCÍA CELEBRA EL ORGULLO GAY CON EL TOQUE SENSUAL QUE LA CARACTERIZA

an