Mark Ruffalo aclara si Marvel lo despidió tras revelar el nombre de "Avengers 4"

REDACCIÓN 08/10/2018 06:22 p.m.

Este fin de semana, Mark Ruffalo reveló el supuesto nombre de "Avengers 4" y tiempo después se especuló que había sido despedido de Marvel y ahora el actor aclara si esto es cierto.

De acuerdo a Mouse, el actor que da vida a Hulk, volvió a hablar más de la cuenta, esta vez en el programa de Jimmy Falloon.

Todo comenzó cuando el conductor le pidió más detalles de la película, donde el intérprete dijo que "de cierto modo en el pasado he cometido errores sobre algunos spoilers".

"Básicamente arruiné el final de Avengers: Infinity War, añadió, y luego agregó que el nombre de la secuela será Annihilation, lo que se traduce como Aniquilación.

Horas después de la emisión del show, Ruffalo le pidió vía a Twitter a Falloon que no emitiera esa parte del programa si no se iba a meter "en problemas con Marvel (Barry) otra vez".

.@JimmyFallon, I trust that you will cut my spoiler slip on the show tonight. That was "off the record" homey. Please don´t get me in trouble with Marvel (Barry) again. DM me back. M — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 5 de octubre de 2018

Sin embargo, todo se trató de una broma bien estructurada por Ruffalo y el conductor, por ello el programa no eliminó las "revelaciones del actor", sino que las cubrió con un ruidoso pitido y una barra negra sobre los labios de Ruffalo.

Claramente esto no le bastó a los directores de "Avengers: Infinity War" y "Avengers 4", Joe y Anthony Russo, quienes decidieron sumarse a la broma y a través de Twitter. "Mark, estas despedido", señalaron los Hermanos Russo, ante lo que Ruffalo replicó "Chicos, ¿Podemos hablar sobre esto?".

Guys... can we talk about this? https://t.co/PYe56UiUgO — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 7 de octubre de 2018

Claramente todo esto es una humorada tan falsa como cuando Tom Holland "filtró" el logo de Spider-Man: Far From Home, por lo que la llegada de un tercer Hulk/Bruce Banner al MCU es tan improbable como el regreso de Edward Norton.

This might not actually be the real #Avengers4 title BUT: put the audio from the Fallon/Ruffalo interview into Audition and tried removing the bleep using the spectrogram editor.



THE LAST AVENGER is what was said. pic.twitter.com/vzx23sJBNO — Anton Volkov (@antovolk) 7 de octubre de 2018

De todas maneras, algunos fans se tomaron enserio esta aparición del actor y mediante la edición de audio detectaron que el supuesto título de "Avengers 4" sería "The Last Avenger". Pero claramente esto no debe tomarse como una revelación definitiva.

