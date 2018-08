Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger exhiben su amor en público

Al parecer el actor Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger está viviendo un tórrido romance y lo demuestran en plena calle.

De acuerdo a Publimetro, el actor de "Guardianes de la galaxia" y la hija de Arnold Schwarzenegger fueron captados en California besándose y con actitudes cariñosas que conforman su noviazgo.

ACTRIZ DE TELEVISA ES CAPTADA INHALANDO UNA SUSTANCIA EXTRAÑA

Recordemos que hace algunas semanas se rumoraba que Chris y Katherine mantenían una relación tras ser vistos disfrutando de un picnic.

Cabe destacar que Chris Pratt, 39 años de edad, se separó de la actriz Anna Faris en agosto del año pasado, por lo que ahora él se encuentra disfrutando del amor a lado de Katherine de 28 años.

Katherine Schwarzenegger is praying at the Church of Pratt now! #TMZ pic.twitter.com/dcHWzH06XX