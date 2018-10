Chris Evans ya no será Capitán América, se despide de su papel con "Avengers 4"

Chris Evans sabe que todo tiene un final, por ello el actor confirmó a través de Twitter que ya finalizaron las filmaciones de "Avengers 4", la secuela de "Infinity War" que aún no tiene título, y con la que se pondrá término a su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel.

De acuerdo con Hipertextual, Evans de 37 años, ha interpretado al Capitán América durante los últimos ochos años, debutó en 2011 como Steve Rogers en "Capitán América: El Primer Vengador", un débil soldado que se sometió a un experimento para convertirse en un súpersoladado y así defender a su país en la Segunda Guerra Mundial.

Luego Chris Evans reapareció en Avengers (2012), Capitán América: El Soldado de Invierno (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Capitán América: Civil War (2016) y en Avengers: Infinity War (2018).

El actor dijo que ha sido un honor y afirma estar eternamente agradecido:

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.