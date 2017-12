Familia de Chris Cornell lo recuerda con emotivo video

REDACCIÓN 27/12/2017 10:03 a.m.

Tras siete meses de la partida de una de las más grandes figuras del rock, Chris Cornell, su familia lo recordó con un emotivo video que hizo llorar a más de uno.

Recordemos que Cornell se suicidó el 18 de mayo de 2017 luego de un concierto en Detroit, EU.

El cuerpo de Cornell fue encontrado sin vida en la habitación de su hotel en Detroit, donde se encontraba de gira por el regreso de Soundgarden, la mítica banda de grunge que se formó en Seattle en 1984.

Su esposa, Vicky Karayiannis, lo recordó en esta navidad con un emotivo video y que por supuesto llenó de mucha nostalgia a sus miles de seguidores en redes sociales.

En el material se ve al músico tres años antes de su muerte, junto a su hijo.

Sharing a special Christmas video that Chris made with C 3 years ago for school. While the holidays will never be the same again without Chris, we will always remember his boundless love. Happy Holidays & thank you all for your much needed love and support. - VC pic.twitter.com/XWR2WOwQVn