Localizan a padres de Luis Eduardo, niño que se accidentó en Tláhuac

De acuerdo al titular del DIF, los padres del niño de 12 años fueron citados y están por reunirse con ellos en dicha dependencia

SHARENI GUZMÁN 21/02/2018 03:57 p.m.

Accidente en Tláhuac (Cuartoscuro / Archivo)

Los padres de Luis Eduardo "N", el menor de 12 años quien conducía el automóvil que se accidentó y ocasionó la muerte de cinco acompañantes la tarde del sábado, ya fueron localizados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México.

Gamaliel Martínez Pacheco, titular del DIF-CDMX, informó a La Silla Rota que los padres fueron citados a las instalaciones de esta dependencia gubernamental esta misma tarde. Tendrán una reunión con ellos para ser valorados y determinar la viabilidad de la familia directa.

Indicó que en caso de que especialistas del DIF-CDMX consideren que no hay viabilidad y que los padres no asuman el compromiso de recibir atención, así como asistir a talleres y monitorear las visitas con el juez, quien determinará una sanción, el menor no será entregado a los padres y buscarán a un familiar indirecto.

Si un familiar indirecto tampoco se hace cargo y no observan viabilidad, el DIF-CDMX buscará "modelos de crianza alternativos innovadores" como la adopción de una "familia ajena".

"Lo importante en este encuentro es conocer qué tipo de familia es, porque para nosotros es importante ver el fortalecimiento de los hábitos de crianza y sobretodo la viabilidad de la reintegración con sus padres".

El funcionario capitalino reiteró que por el momento el DIF-CDMX tiene la tutela del adolescente por disposición de ley. Sin embargo, una vez localizados los padres, primero se les tiene que poner al tanto de la situación y luego poder determinar si es viable la reintegración de forma inmediata.

Comentó que el adolescente está triste y está angustiado por lo que ocurrió el sábado pasado en Eje 10 y Santa Catarina, delegación Tláhuac.

"El acercamiento con los papás tendrá una vinculación importante, sobretodo a fin de que lo integremos a la familia, recordemos que entre los 12 y 14 de edad se tiene que seguir un procedimiento en cualquier situación que descuide su libertad".

Confío que el contacto con los padres en este primera reunión les permita dar cuenta de lo sucedido y generar una estrategia de participación y operación con ellos, así como acompañar en todo momento al adolescente en este procedimiento.

"Lo que determine el Ministerio Público ya en la indagatoria sería un tema que nosotros vamos a respetar. Vamos a estar muy pendientes de que sus derechos y sobretodo de que el interés superior del infante sea garantizado".

Durante la mañana de este miércoles, el titular de la PGJ-CDMX, Edmundo Garrido Osorio informó en conferencia de prensa que de acuerdo con la Ley de Justicia para Adolescentes, al menor no se le podrá establecer prisión preventiva por ningún motivo.

Aseguró que mientras el adolescente estuvo a disposición de la Procuraduría no se presentaron los padres ni tutor. Sí, un señor que dijo era el tío, pero como no fue acreditado el parentesco, Luis Eduardo fue puesto a disposición del DIF-CDMX la noche del martes.

"Lo que vamos a hacer es pedir audiencia al juez de control especializado para que lo sujete al proceso correspondiente y le imponga las sanciones de acuerdo con la edad que tiene".

El procurador explicó que el caso es un homicidio doloso, ya que hubo cinco adolescentes que perdieron la vida y lesiones por hecho de tránsito. No obstante se tiene que determinar si el vehículo se lo prestaron o el menor lo tomó por iniciativa propia.

"Por eso estamos dejando un desglose para que empiece a declarar la gente cercana, los familiares, el propietario del vehículo. Lo que tenemos preliminarmente es que al parecer el vehículo es propiedad del padre del adolescente. Vamos a avanzar con las investigaciones.

Estamos citando a que se presenten a declarar, no tiene nada que ver con el hecho delictivo en este momento, pero el desglose nos tendrá que dar claridad", indicó Garrido Osorio.

El accidente



A las 17:50 horas del domingo, Luis Eduardo se encontró con un grupo de amigos de la Secundaria Técnica 95 y los invitó a que subieran al automóvil con él.

Al perder el control del vehículo cuando transitaban sobre Eje 10 Sur y Santa Catarina, chocó contra un poste, el Pontiac dio vueltas y todos los adolescentes salieron volando por las ventanas.

Al momento del choque, Luis Eduardo se resguardó entre los asientos delanteros y traseros "haciéndose bolita" debido a su complexión y esperó a que el automóvil dejara de girar para poder salir.

Posteriormente, al no escuchar ningún ruido, se encontró con la imagen de sus primos y amigos desmembrados y accidentados.

