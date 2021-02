Chocan mesas de transición de Graco y Cuauhtémoc

El equipo de transición del gobierno de Graco Ramírez se ha negado a entregar información sobre las condiciones financieras, políticas y sociales del poder ejecutivo, acusó José Manuel Sanz, Coordinador de la Comisión de Enlace del Gobierno electo para el periodo 2018-2024.

“Le dijimos que es la última sesión a la que acudíamos y que la siguiente tendría que ser si se daban las condiciones y que nos dicen la realidad de cómo se encuentra el estado, tanto administrativamente, financieramente, políticamente y socialmente. Si no, no podíamos continuar con las sesiones, ésa fue la petición que le hicimos que la pueda transmitir y eso es, nosotros necesitamos tener esa información y si no nos la quieren dar, bueno, pues veremos a partir del 1 de octubre lo que nos vamos a enfrentar y cómo tenemos que actuar”, dijo Sanz.

Este miércoles se llevó a cabo la cuarta reunión oficial entre las comisiones de los gobiernos saliente y entrante.

Sin embargo, de acuerdo con Sanz, la administración del perredista Graco Ramírez no ha entregado información sobre los pasivos de su gobierno.

Tenemos que saber vencimientos de contratos, si quedan cuentas pendientes a proveedores, cómo está la cuestión financiera en su totalidad y eso nos va a dar una realidad de qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿se van a poder pagar aguinaldos en diciembre? ¿No se van a poder pagar aguinaldos en diciembre? ¿Cómo está la cuestión del transporte? ¿Cómo está la cuestión del magisterio? Toda esta serie de situaciones que son muy importantes y me refiero administrativamente y económicamente y socialmente también”, expresó Sanz.

El equipo de Blanco Bravo dio un plazo de 48 horas al de Graco Ramírez para que responda si entregará o no la información solicitada.

“En este momento hemos dicho no volvemos a ninguna sesión más a no ser que nos den a conocer la realidad del estado.

Hemos quedado que en un margen de 48 horas tendremos una plática , se comunicará el secretario de gobierno conmigo para decirme cómo va la situación y qué vamos a hacer de aquí en adelante y de eso depende si nos volvemos a reunir, si va a haber esa apertura, no va a haber esa apertura y si no va a haber esa apertura lo que hemos solicitado en vez de tener estas reuniones que nos manden la información que dicen aquí, la que platiquen aquí, que nos manden la información porque no tiene una importancia para lo que nosotros queremos ver”, dijo Sanz.

Al respecto el secretario de gobierno de Morelos, Ángel Colín, dijo que no existe ruptura entre ambos equipos.

“No hay ninguna ruptura”, expresó.

Dijo que las peticiones de información del equipo de Blanco Bravo serán atendidas.

Atendimos las peticiones que nos habían puesto por escrito, hoy nos pidieron hacer algunas precisiones en lo particular sobre algunos temas que acordamos que por supuesto se van a hacer y seguimos avanzando. “Son temas específicos que ellos quieren conocer en todas las secretarías, temas de seguridad, educación, de salud, donde por la importancia y por el tamaño de esto quizás lo que planteamos es tener reuniones particulares y específicas sobre algunos temas que ellos consideran sensibles”, dijo Colín.

-Decreto de Graco establece que no está obligado a entregar documentos

Gracias a un acuerdo que publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, no está obligado a entregar documentos oficiales a la comisión de recepción del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En el ejemplar 5612 del Periódico Oficial, publicado 12 días después del triunfo de Blanco en la contienda por la gubernatura, Ramírez establece que su administración no tiene obligación de entregar documentos oficiales en el proceso de entrega-recepción.

“La comisión de la administración saliente a que se refiere este artículo, iniciará de inmediato los trabajos de preparación para la transferencia de la información sobre el estado que guardan los asuntos y recursos financieros, humanos, materiales, obras y programas, jurídicos y generales, sin que esto implique la entrega de documentación alguna”, se lee en el Artículo Tercero del Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para el Proceso de entrega-Recepción del Poder Ejecutivo Estatal por cuanto a la Administración Pública 2012-2018.

Sin embargo, asesores jurídicos del equipo de Cuauhtémoc Blanco aseguran que este acuerdo está por debajo de la Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, la cual permanece vigente y debe ser acatada por el gobierno de Graco Ramírez.

El 13 de diciembre de 2011 el entonces gobernador de Morelos, el panista Marco Antonio Adame Castillo ordenó la publicación de la Ley que consta de 40 Artículos y sí establece la obligación de las autoridades salientes de entregar información por escrito a las entrantes.

De acuerdo con el Artículo 12, los servidores públicos de la administración saliente tendrán la obligación de desarrollar con toda oportunidad, las actividades previas al cambio administrativo, así como las que tengan por objeto la preparación y actualización de los inventarios de bienes, de los registros y archivos y de la documentación de la administración en general que será objeto de la entrega.

El Artículo 14 establece que los servidores públicos salientes deberán preparar la entrega de los asuntos y recursos mediante documentos.

Ésta es la información que debe ser incluida en la entrega de la administración estatal:

I. El expediente protocolario que contendrá:

a) Acta solemne de toma de protesta, cuando la naturaleza del cargo así lo requiera.

b) Acta circunstanciada de la entrega-recepción. II. Documentación financiera y presupuestal:

a) Estados financieros y anexos.

b) Estado de origen y aplicación de recursos.

c) Corte de caja adicional.

d) Flujo de efectivo.

e) Estado de ejercicio presupuestal.

f) Rezago fiscal.

g) Archivos vigentes.

h) Archivos históricos.

i) Relación de servicios contratados que implican un gasto programado.

j) Relación de cuentas.

k) Oficios emitidos por la Legislatura, referentes a la fiscalización de las cuentas públicas presentadas.

l) Programa de inversión.

m) Calendarización y metas.

III. Expediente de obra pública:

a) Expedientes técnicos de obra pública.

b) Expedientes financieros de obra pública.

c) Reporte de aportaciones de beneficiarios por costeo.

d) Permisos para uso de explosivos, tala de árboles, construcción de caminos, etc.

e) Expediente general de servicios municipales.

f) Expediente de mantenimiento de servicios municipales.

g) Expediente de mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo.

h) Convenios y contratos de obra pública.

i) Manual de organización, procedimientos y políticas o control interno.

j) Expediente de pliegos de observaciones y solventación de las mismas.

k) Archivos varios.

IV. Documentación patrimonial: a) Bienes en almacén.

b) Bienes inmuebles.

c) Bienes muebles.

d) Expedientes en archivo.

e) Material bibliográfico e informativo.

f) Convenios y contratos relacionados con el patrimonio.

g) Inventario de programas de cómputo.

h) Expedientes documentales patrimoniales. i) Inmuebles recibidos en donación.

j) Donación de inmuebles.

V. Expedientes diversos:

a) Cancelación de cuentas bancarias.

b) Fondos especiales.

c) Confirmación de saldos.

d) Relación de acuerdos o convenios con el Estado o la Federación.

VI. Recursos Humanos:

a) Plantilla de personal.

b) Inventario de recursos humanos.

c) Estructura orgánica.

d) Resumen de puestos y plazas (ocupadas y vacantes).

e) Expedientes de personal.

f) Manual de organización, procedimientos y control interno. g) Relación de personal.

h) Relación de servidores públicos inhabilitados.

i) Contratos de asesoría y consultoría.

j) Sueldos no cobrados.

k) Libro de registro de valores;

VII. Asuntos en trámite:

a) Juicios en proceso.

b) Remates pendientes de ejecutar.

c) Autorizaciones de la Legislatura en proceso.

d) Contratos y convenios en trámite.

e) Multas federales no fiscales en trámite de cobro.

f) Inventario de bienes ajenos o en proceso administrativo de ejecución. g) Relación de asuntos en trámite o en proceso.

h) Informe de obras en proceso.

i) Estudios y proyectos en proceso.

VIII. Expedientes fiscales:

a) Padrón de contribuyentes.

b) Padrón de proveedores y contratistas.

c) Inventario de formas valoradas y facturas en su caso. d) Inventario de recibos de ingresos. d) Inventario de recibos de ingresos. e) Corte de chequeras. f) Relación analítica de pólizas de seguros contratados. g) Relación analítica de depósitos en garantía. h) Relación analítica de pagos realizados por anticipado. i) Estado que guardan las participaciones federales, estatales o municipales, según su caso. j) Relación de los expedientes de los impuestos y contribuciones pagadas. k) Entrega de sellos oficiales. l) Legislación fiscal, y IX. Otros: Entendiéndose toda aquella información relevante que no se encuentre considerada en los rubros antes señalados. a) Relación de asuntos en trámite, pendientes de resolver, con la descripción clara de: número de expediente, asunto, fecha de inicio, situación actual del trámite y fecha probable de terminación; b) Relación de formas oficiales, con la descripción clara de: nombre de la forma, numeración, cantidad, precio unitario, total y nombre del responsable; y c) Relación de sellos oficiales y nombre de la persona que los resguarda. Relación de procesos, que especifique tipo de juicio, autoridad que tiene el juicio, y el estado procesal en que se encuentra el mismo. En general los aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso modificación de programas y demás información y documentación relativa que señale la presente Ley. La información a que se refiere este artículo, deberá detallarse de tal manera que contenga todos los datos necesarios y suficientes para determinar, ubicar e identificar con facilidad el concepto de que se trata, así como para determinar la situación y estado en que se encuentre, pidiendo la entidad o dependencia que se encuentre en este proceso, en cuanto a la entrega de expedientes, almacenar los mismos en los medios electrónicos que estén a su alcance. Transición será transparente, ordenado y legal

Ante esta situación, el Secretario de Gobierno Ángel Colín López puntualizó que en el marco de las reuniones de entrega recepción, “se ha presentado la información suficiente de acuerdo a cada rubro; y que los detalles específicos de la misma serán tratados en su momento una vez que el gobierno entrante haya nombrado a los responsables por cada Secretaría.”

El encargado de la política interna destacó que el gobierno estatal se encuentra en la mejor disposición de transparentar la información relacionada con la entrega, como lo es la deuda pública, que asciende a 6 mil 897 millones de pesos que se encuentra debidamente documentada y registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y abierta a cualquier ciudadano.

Asimismo, Colín López también aclaró que, en el caso de las concesiones de transporte público, no se han entregado nuevas y que las que se entreguen estarán sujetas estrictamente al procedimiento legal, sin que exista alguna entrega adicional o extemporánea, fuera de proceso.

También agregó que dentro del calendario de reuniones acordadas por las Comisiones de Enlace para el proceso de Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas Saliente y Entrante, se han realizado tres de las ocho en agenda.

“A nombre del Gobierno del Estado hizo un llamado a la administración entrante a seguir trabajando coordinadamente en una transición respetuosa que permita que los servicios que las políticas públicas y los servicios que otorga el estado sigan trabajando en beneficio de los morelenses.”, señala el comunicado.

