Indigna en redes acoso de aficionados chivas a reportera

JOSÉ LUIS AYALA 26/04/2018 12:32 p.m.

Los festejos del campeonato logrado la noche de ayer por el Club Guadalajara en la Concachampions fueron manchados con actos de violencia y el acoso sufrido por la reportera María Fernanda Mora durante un enlace en vivo para la cadena Fox Sports.

Tras la coronación de las Chivas y como era de esperarse miles de aficionados acudieron a La Minerva en Guadalajara para festejar el título, ante ello diversos medios de comunicación también se presentaron para reportar lo ahí acontecido.

Y fue justo que en torno a uno de estos reportes que uno de los aficionados aprovechó el anonimato que por momentos le daba la multitud para acosar a la reportera, quien, ante la cercanía del hombre y los tocamientos sufridos, que más tarde reportó, optó por reaccionar y voltear para buscar alejar al sujeto a golpes.

El momento fue captado durante la transmisión en vivo y de inmediato cortado por la producción para que el equipo técnico pudiera asistir y proteger a la reportera.

Luego de la agresión los comentaristas presentes en la emisión afirmaron que buscarán dar seguimiento al hecho para castigar al responsable y así brindar mayores garantías y protección al trabajo de las reporteras.

En tanda de penales Chivas se coronó por segunda ocasión en su historia dentro de la Concachampions

Ante lo ocurrido en redes sociales comenzaron a circular cientos de mensajes de apoyo para María Fernanda, aunque no faltó quien culpó a la televisora por enviar a una mujer a un acto tan tumultuario o buscar la manera de minimizar el hecho.

Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces.

Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro.

Varias! Gracias por tu opinió no pedida. https://t.co/VUOY9f5C4h