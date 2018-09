Luto, muere el actor Christopher Lawford a los 63 años

REDACCIÓN 06/09/2018 07:24 p.m.

Es oficial, el actor Christopher Lawford falleció en un centro de yoga, su primo Kerry confirmó la lamentable noticia a través de su cuenta de Twitter, el porta TMZ informa que el también escritor y activista murió la noche del martes, actualmente se le realiza una autopsia para saber la causa de muerte.

De acuerdo con Vanguardia, Christopher Lawford, era hijo del también actor Peter Lawford, integrante del clan Rat pack con Frank Sinatra, y de Patricia Kennedy, hermana del presidente estadunidense John F. Kennedy, Christopher era un artista reconocido por sus actuaciones en series como All my children y Hospital General, al igual que películas, entre ellas Terminator 3, 13 días, La confesión y Exit wounds.

We are saddened by the the sudden passing of our friend Chris Lawford.

We will always remember

Chris for his talent, intelligence, and sense of humor.

Our condolences to

his family and friends. #RIP #ChrisLawford pic.twitter.com/EDHpT1T3JB — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 6 de septiembre de 2018

En los años 70 tuvo varias adicciones que le llevaron incluso ante una corte por hacerse pasar por médico y falsificar recetas. Tras rehabilitarse hizo varias campañas en favor de la sobriedad y la recuperación, además de trabajar en el Centro de Adicción a las Drogas y Abuso de Sustancias, en la Universidad de Columbia.

En 2005 escribió el muy vendido libro Síntomas de abstinencia, una autobiografía que hablaba de su familia y de las adicciones contra las que luchaba, además de publicar otro con ensayos de figuras públicas que también tuvieron ese problema y cómo salieron adelante.

The recovery community lost a founding father today. My cousin, Chris Lawford, passed away from a heart attack yesterday evening. To the world he was an author, actor, & activist, but to the recovery community he was a pioneer – living proof that long-term recovery was possible. pic.twitter.com/NS9TLZgRlT — Patrick J. Kennedy (@PJK4brainhealth) 5 de septiembre de 2018

Con licenciatura y maestría en Derecho, ejerció además como profesor de psiquiatría. Como político participó en el Comité Nacional Demócrata y colaboró con su tío, el senador Ted Kennedy, además de apoyar los Juegos Olímpicos Especiales, organizados por Eunice Kennedy Shriver, su tía también.

I was going through years of emails from #Chrislawford most of them were about how he could help someone who was out there suffering alone. Chris was solid gold. He was loved and respected. Thinking about all you cousins & his family tonight. @bobbyshriver @mariashriver https://t.co/9uijZ3JiIA — Tom Arnold (@TomArnold) 6 de septiembre de 2018

