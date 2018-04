Impone China nuevos aranceles y EU responde

EFE 04/04/2018 08:55 a.m.

Pekín, 4 abr- China ha anunciado hoy nuevos aranceles del 25 % a un total de 106 productos importados de Estados Unidos, entre los que figuran la soja, automóviles y aviones, por valor de 50.000 millones de dólares (unos 40.000 millones de euros).

El Ministerio de Comercio informó de esta medida con la que pretende defender los derechos del país frente a los aranceles anunciados por la administración estadounidense de Donald Trump contra las importaciones chinas, los más recientes dirigidos a aparatos de tecnología punta de las industrias aeroespacial y robótica.

Entre los productos que se verán afectados por los aranceles del 25 % figuran algunos agrícolas, como la soja o el maíz, así como la ternera, el zumo de naranja y algunos tipos de vehículos y aviones.

China reveló esta nueva lista de 106 productos después de que ayer la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR) publicara un listado que incluye 1.300 productos chinos a los que planea imponer aranceles como respuesta a las prácticas comerciales "desleales" del país asiático.

"China nunca ha cedido ante la presión externa", aseveró el viceministro de Finanzas, Zhu Guangyao, en una rueda de prensa convocada hoy por las autoridades para detallar la postura de Pekín.

La lista de la USTR, que incluye medicamentos o aparatos de tecnología punta de las industrias aeroespacial y robótica, está ahora sujeta a un periodo de comentarios públicos de 30 días antes de que los gravámenes entren en vigor.

LA RESPUESTA DE EU

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!