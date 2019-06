China lanza amenaza a Microsoft, Dell y Samsung por caso Trump-Huawei

Funcionarios gubernamentales de China le advierte de consecuencias a principales empresas tecnológicas estadounidenses como Microsoft, Dell y a la surcoreana Samsung, si acatan la prohibición de vender ciertas tecnologías estadounidenses a compañías chinas, esto por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según The New York Times, afirma que las reuniones que se llevaron a cabo durante dos días, parecían tener como objetivo recabar apoyos para Huawei, aunque la compañía no fue mencionada específicamente.

También, el periódico asegura que las advertencias parecen un intento de prevenir una rápida ruptura de las sofisticadas cadenas de suministro que conectan la economía del gigante asiático con el resto del mundo, pues China es una piedra angular de las operaciones de muchas de las mayores multinacionales del planeta.





En las reuniones, los funcionarios chinos advirtieron explícitamente a las empresas que "cualquier movimiento para retirar la producción de China que pareciera ir más allá de la diversificación estándar por motivos de seguridad podría conllevar un castigo".

A las empresas estadounidenses les dijeron que "la acción del gobierno de Trump para aislar a las compañías chinas de la tecnología estadounidense había interrumpido la cadena de suministro global, y agregaron que las compañías que acataran la política podrían enfrentar consecuencias permanentes". Según los funcionarios chinos, las empresas también deberían recurrir al cabildeo para rechazar las medidas gubernamentales.

Dicho encuentro que se realizó entre los funcionarios de China y los representantes de las empresas tecnológicas, estuvo encabezado por la agencia central de planificación económica china, La Comision Nacional de Desarrollo y Reforma.

MJP