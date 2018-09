Directora de kínder contrata show de pole dance para los niños

La directora de un jardín de niños en China fue despedida después de que dio la bienvenida a los estudiantes de la escuela al comienzo del trimestre con una exhibición de pole dance o baile en barra.

Niños y padres de familia en el jardín de infantes de Xinshahui en Shenzhen, en la provincia sureña de Guangdong, observaron a una bailarina de barra bailar en un asta de bandera del patio.

Los padres publicaron videos que muestran a la bailarina, con poca ropa, que gira y se inclina seductoramente sobre el asta de la bandera, de la que ondeaba una bandera china.

En declaraciones a los medios estatales, la directora, Lai Rong, dijo que habían asistido 500 niños de tres a seis años y 100 padres.

El primer lunes de septiembre es el comienzo de un nuevo año escolar en China y las escuelas a menudo celebran eventos para conmemorar la ocasión, generalmente con discursos motivadores del director o exalumnos.

En el caso del periodista con sede en Shenzhen Michael Standaert, dijo en redes sociales que había planeado sacar a sus hijos de la escuela luego de la presentación.

Who would think this is a good idea? We're trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn't give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774