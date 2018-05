China y Corea del Norte revisan progreso diplomático de la península coreana

REDACCIÓN 08/05/2018 10:15 a.m.

El presidente chino, Xi Jinping, y el máximo líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, sostuvieron un encuentro la ciudad china de Dalian para evaluar los progresos diplomáticos logrados en la península coreana en los últimos meses, así como las perspectivas a futuro.

Este encuentro se da a menos de dos semanas de la histórica cumbre intercoreana, en donde se dio el primer paso para la reconciliación entre las dos Coreas.

La agencia oficial china Xinhua, indicó que Xi Jinping expresó a Kim Jong-un que está su placidez por el "progreso positivo" en la península coreana desde su primera reunión, a finales de marzo en Pekín.

A su vez, el líder norcoreano destacó al presidente chino los avances "significativos" que se han experimentado en la península.

Las reuniones tuvieron lugar entre ayer y yo en Dalian, siguiendo el tradicional secretismo de los encuentros entre dirigentes de ambos países.

Algunos medios asiáticos señalaron hoy que en Dalian había un avión norcoreano, mientras que el diario hongkonés The South China Morning Post informó que Xi, quien debía viajar a esa ciudad para las primeras pruebas del primer portaaviones construido por China, podría estar reuniéndose con el propio Kim Jong-un.

La semana pasada, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, viajó a Pyongyang y tuvo un encuentro con el líder norcoreano, quien aseguró estar determinado a eliminar las armas nucleares de la península coreana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en Twitter que hablaría por teléfono con "su amigo el presidente de china, Xi", para discutir la situación con Corea del Norte.

I will be speaking to my friend, President Xi of China, this morning at 8:30. The primary topics will be Trade, where good things will happen, and North Korea, where relationships and trust are building.