Las frases imperdibles del #DebateChilango

En este debate para Jefe de Gobierno de la CDMX, los candidatos tratarán temas en materia de Economía y Desarrollo Social

REDACCIÓN 16/05/2018 07:30 p.m.

Este 16 de mayo, los siete candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Alejandra Barrales, Mikel Arriola, Mariana Boy, Purificación Carpinteyro, Marco Rascón y Lorena Osornio participan en el Segundo Debate Chilango organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

En este debate para Jefe de Gobierno capitalino, los candidatos tratarán temas en materia de Economía y Desarrollo Social. En La Silla Rota traemos las frases más destacadas de los candidatos en el #DebateChilango:

Tema de Economía

Empleo, salarios y precariedad

"El problema es que los gobiernos utilizan mal el presupuesto. Vamos a dar estímulos fiscales a los que contraten jóvenes", dijo la candidata del Partido Verde, Mariana Boy en el inicio del debate.

La candidata independiente Lorena Osornio trastabilló en su discurso inicial en el que propuso exigir al Congreso castigos más severos a servidores públicos.

"PRI, PAN, PRD, demuestran la continuidad del mismo sistema económico. Acabaré con la política clientelar; es importante hablar de problemas de fondo", dijo Marco Rascón.

En su propuesta inicial, Purificación Carpinteyro propuso "190 mil empleos anuales y 500 turistas más" y explicó que "s i nosotros hiciéramos una subasta en la Ciudad de México, se podrían ahorrar 10 mil millones de pesos".

"El recurso no se aplica donde debería. Necesitamos cambiar la forma de gobernar de la Ciudad de México. Necesitamos elevar el nivel económico. El recurso siempre es desviado", Lorena Osornio.

"Vamos a hacer 12 festivales culturales, lo cual genera desarrollo económico y turístico", dijo Claudia Sheinbaum.

"Las chinampas de Xochimilco, las parcelas de Tlalpan, si las hubieran visto no se la podrían imaginar. Pero la verdad es que nuestros campesinos viven en la miseria. Tenemos que recuperar al campo", dijo Purificación Carpinteyro.

"La CDMX es rica culturalmente, pero lo vamos a potenciar con 12 festivales culturales", dijo Claudia Sheinbaum.

"¿Saben cuánto costó este puente? 26 mil millones de pesos. Ese puente, demostró lo que quería hacer López Obrador. Este puente sin corrupción habría costado 2 mil 400 millones de pesos, eso es lo que se habrían ahorrado los capitalinos", acusó Mikel Arriola a Claudia Sheinbaum.

"Mi trabajo por la Ciudad no inicia con esta candidatura", dijo Alejandra Barrales.

"Hay que fomentar el autoempleo en la Ciudad de México", mencionó Lorena Osornio.

"Mientes Mikel, no tiene sentido dar una respuesta más amplia. Pasemos al siguiente tema", reviró Claudia a Mikel.

Luego de que Mikel Arriola mostrara la fotografía del departamento de Miami de 40 millones de pesos y le preguntara por un presunto departamento en Polanco, Barrales reviró: "Mikel, te sorprenderá que una mujer que pueda salir por sus propios medios, no soy como tú y no tengo un suegro que me mantenga. Te exijo que renuncies a tu candidatura si no logras demostrarlo y te vayas por mentiroso. Si tienes razón yo renuncio".

"Si están tan preocupados por la ciudadanía ¿por qué no renuncian al presupuesto?", reclamó Lorena Osornio en cuanto a los gastos de campaña.

"En el oriente, hay que hacer un gran malecón, en vez de que sea el ´cinturón de pobreza´", propuso Marco Rascón.

