ELECCIONES 2018

Cierra debate de la CDMX con los mismos ataques

El Tercer Debate de candidatos a la jefatura de gobierno de la CDMX cerró con señalamientos similares a los de los dos anteriores, específicamente corrupción

REDACCIÓN 20/06/2018 07:30 p.m.

Los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la CDMX. (Especial)

21:37 HORAS Para sus primeros 100 días de gobierno, Barrales dijo que se enfocará en sus propuestas cruciales, como justicia para las víctimas del sismo, transporte gratis para los jóvenes y el programa de 2 mil 500 pesos mensuales para las jefas de familia.

21:34 HORAS Mariana Boy. A diferencia de los contrincantes, dijo que no tiene nada sucio, nada ilegal. "Tengo una trayectoria de 20 años con ONG como Greenpeace, estoy comprometida con la gente voy a rescatar la ciudad de la mano de los ciudadanos. 120 años de poca transparencia, de inseguridad".



21:32 HORAS Purificación Carpinteyro. "Lo primero que haré es que ningún menor de edad carecerá de alimentos y de servicios de salud, pondré un comité de ahorro para eliminar cualquier corrupción, sacaré 70 trenes arrumbados del Metro para tener un mejor transporte público".

21:31 HORAS Marco Rascón. Regresó el PRI donde el país quería cambiar. Pido el voto para los candidatos humanistas

21:29 HORAS Osornio afirmó que castigará con cárcel a los servidores públicos que hayan desviado recursos de la ciudadanía, mientras hizo un llamado a la gente a que recuerde "cuando va a la tienda y no le alcanza para comprar un huevo, quién lo está gobernando", así como otros ejemplos de cuando a los ciudadanos "no les alcanza".

21:28 HORAS Mikel dijo que en sus primeros 100 días hará lo que el PRD y Morena "que son lo mismo, no hicieron en 20 años", donde enlistó las propuestas que presentó a lo largo de todo su campaña, como internet para jóvenes, apoyo para adultos mayores superior a 2 mil pesos, pipas gratis hasta que se renueve infraestructura hidráulica, darle a los damnificados del sismo una fecha cierta y recursos para reconstruir sus viviendas, así como crear la Secretaría de la Familia para recuperar los valores, entre otras iniciativas.

21:26 HORAS Sheinbaum dijo que su gobierno será el de una ciudad innovadora y aprovechó para mencionar que tendrá su cierre de campaña junto con AMLO en el Estadio Azteca.

21:26 HORAS Alejandra Barrales: No seas soberbia Claudia, del plato a la boca nos vemos el 1 de julio.

21:25 HORAS Mikel Arriola: Tenemos una encuesta que me coloca a 10 puntos de Claudia Sheinbaum.



21:23 HORAS Claudia Sheinbaum: Lo dije en el debate pasado, a nadie le gusta hablar de sus exparejas. Aquí la única a la que no le cuadran sus ingresos es a Alejandra Barrales.

21:23 HORAS Barrales acusó que Sheinbaum es "pura simulación" como cuando su marido fue a la cárcel y se quedó callada. "Esta es tu campaña a la corrupción", le dijo, al mostrarle una cartulina con gente cuestionada como Mario Delgado, Francisco Chiguil, su exmarido Carlos Imaz o Layda Sansores.

21:22 HORAS Mikel Arriola: Para reforzar la rendición de cuentsa vamos a quitar la operación de las grúas, las arañas y las fotomultas y la renovación de las tarjetas de circulación.

21: 21 HORAS Mariana Boy: Una de las propuestas es hacer públicos todos los proyectos urbanos.

21:20 HORAS Marco Rascón: Es muy peligroso lo que sucederá con López Obrador, habrá opacidad en obra. Habrán nuevos juanitos.

21:19 HORAS Alejandra Barrales: Que no haya fiscal carnal, la muerte civil de funcionarios y empresas involucradas en corrupción.

21:18 HORAS Purificación Carpinteyro: Ni siquiera sabes que son la apps, el internet, le dice a Claudia Sheinbaum.

21:11 HORAS Mikel Arriola. Le habló a taxista, microbuseros: A ti que te ha quitado cada vez más dinero bajaré costos de trámites, no a las tablets; a los comerciantes populares les dijo que no van a pasar en la mañana o tarde a cobrarle los "moches"; los voy a meter a la cárcel. "Van a dejar de pagar por vender y por el sustento de tu familia"; a quienes no tienen agua, les promete que va a meter a la cárcel a los delegados que comercien con el agua, es un derechos fundamental.

21:10 HORAS Claudia Sheinbaum. La historia de corrupción se conoce de Alejandra Barrales.

21:08 HORAS Alejandra Barrales. Mostró una sentencia que ganó por una calumnia que la difamó y que obligó a Proceso a que reparara el daño moral e hiciera pública su disculpa. Retó a Claudia Sheinbaum a que prueba un acto de corrupción y renuncia a su candidatura. "Si no prueba, que renuncie Sheinbaum".

21:07 HORAS Claudia Sheinbaum: Te lo tengo qué decir Alejandra, lo siento. Donde has estado, el sello es la corrupción, fuiste asambleista, tu sello fue la corurpción. No es para tener apartamentos en Miami, en las Lomas.

21:06 HORAS Mariana Boy: Me parece importante resaltar que hay un problema de opacidad en términos presupuestales, pero también hay mala planeación en ejercicio de los recursos. Una de las propuestas es crear un comité de expertos que evalúe el gasto de la ciudad.

21:04 HORAS Marco Rascón: EPN hizo un pacto con México y ahora tiene un pacto con López Obrador.

21:02 HORAS Mikel Arriola: Como jefe de gobierno voy a prohibir para que no haya más asentamientos humanos, ninguna megaconstrucción si no hay agua y valoración positiva.

20:58 HORAS Alejandra Barrales dice que hará licitaciones públicas, todos los funcionarios rendir su tres de tres. Es inevitable escuchar a Claudia, porque habla como si no hubiera gobernado. Lo del Segundo Piso, lo requirió la autoridad, lo del Rébsamen, to lo requirió la autoridad.

20:52. HORAS Mikel Arriola. Responde a Claudia Sheinbaum: Fuiste un desastre como gobierno. Las lesiones por arma aumentaron 80%; los delitos sexuales, 70%; familias sin acceso a la canasta básica 60%; desempleo en tu administración, 10%

20:50. HORAS Claudia Sheinbaum responde a Mikel Arriola. Se cumplen 50 años de la masacre del 2 de octubre, esa es la historia del PRI, por eso no tienen posibilidad de ganar. Hay que acabar con la corrupción transparencia, rendición cuentas y gobierno abierto, una mejor comunicación con la ciudadanía. Se tiene que conocer la calidad del agua, los delitos que no hay información disponible.

20:49 HORAS Mikel Arriola. Responde a Marco Rascón: "Ha de ser horrible ser palero de Claudia Sheinbaum".

20:47 HORAS Claudia Sheinbaum: Mikel Arriola dice que se van a cumplir 50 de las Olimpiadas, pero no se te olvida la masacre del 2 de octubre responsabilidad del PRI. Acabar con la corrupción significa tres temas: transparencia, gobierno abierto. En mi gobierno habrá transparencia al infinito. Se tiene que conocer la calidad del agua, los delitos que se cometen.

20:47 HORAS Marco Rascón le expresó a Mikel Arriola que "ha de ser horrible ser priista. Dormirte en la noche y amanecer siendo priista", consideró. Además, dijo que aprovechaba para felicitar a Sheinbaum, con quien coincidió en algunas acciones para damnificados del sismo.

20:46 HORAS Purificación Carpinteyro. Propone juicio si se ejerce el presupuesto de manera irregular, para ello, afirma que se dará acceso de manera digital al ejercicio presupuestal.

20:45 HORAS Mikel Arriola. Propuesta histórica de justicia social. 50 años de la Olimpiada y 50 años de un impuesto 5 mil mdp al año, el impuesto no existe ya en muchas entidades de la federación. A partir del primer día de gobierno, va a quitar el impuesto a la tenencia, ya no tendrán que pagar por tener un vehículo.

20:43 HORAS Claudia Sheinbaum. Cambiar el sistema anticorrupción creado por PAN, PRI y PRD. Imagínense, más de 160 puestos que se quieren repartir. Va a haber un nuevo sistema anticorrupción en la CDMX.

20:41 HORAS Mikel Arriola: Vamos a revisar lo que ha cobrado en parquímetros, fotomultas, voy a revisar los recursos de dos cajas chicas, la central de abastos y el Metro.

20:40 HORAS ¿Cómo podría terminar con simulación y procesos para desviar recursos públicos?, se le pregunta a Mikel Arriola.

20:38 HORAS Carpinteyro planteó que un ciudadano debe tener todos sus datos en una plataforma digital, en un solo archivo y que con una sola vez pueda echar mano de ese archivo digital para darse de alta a otros servicios, como subastas o compras de bienes.

20:38 HORAS Purificación Carpenteyro. ¿Qué acciones propone para cumplir con el gobierno que propone la Constitución?

20:37 HORAS Lorena Osornio: Lo que necesitamos es crear sanciones reales, prisión mínima de 15 años contra la corrupción. Es necesario que se explique en qué se gasta cada peso.

20:36 HORAS Pregunta a Lorena Osornio. Habla de crear un sistema de transparencia, pero esta ya existe. ¿Qué propone distinto?

20:35 Alejandra Barrales. "La corrupción duele, nos hace daños y hace que vivamos en la inseguridad, el pasado 19 de septiembre vimos que mata". Indicó que la corrupción no se resuelve con ejemplos ni con actos de fe y esperanza, sino con cero tolerancia y la ley en la mano. "En 25 años como servidora no he tenido un solo requerimiento ni en transparencia, ni de derechos humanos ni de contraloría, con el ejemplo y hechos concretos, transparencia".

20:34 HORAS Pregunta a Barrales. ¿En materia de presupuesto, cómo le va a hacer para que lo veamos desde el presupuesto?

20:33 Mariana Boy. La corrupción y falta de transparencia son los problemas que más indignan y afectan sin distinción. Aclaró que el flagelo no se va a resolver revelando escándalos ni con la voluntad y buenas intenciones; "se acaba aplicando la ley, dándole autonomía a las instituciones que vigilan el actuar de servidores públicos, y que se pueda sancionar, incluso, al jefe de gobierno.

20:28 HORAS Se declara un receso.

20:27 HORAS Alejandra Barrales: En mi gobierno se van a acabar las arañas.

20:26 HORAS Mikel Arriola: Propongo un anillo exterior para el tráfico y tres trenes suburbanos. Voy a cambiar el método de tortura con la verificación. La verificación es negocio de los verificentros con el gobierno. La verificación Mikel Arriola la va hacer digital y gratuita. Todo mi apoyo a la Selección Mexicana.

20:24 HORAS Purificación Carpenteyro: Tenemos que tener en cuenta que la ciudadanía tiene que participar de forma diaria. Vamos a revisar todos los padrones asistenciales. Crear incentivos para que los ciudadanos participen en órganos de gobierno.

20:23 HORAS Claudia Sheinbaum: Primero decir que la encuesta es de Pinocho y Asociados. Vamos a hacer un gobierno honesto.

20:18 HORAS Mariana Boy: No puedo dejar pasar este tercer debate criticar a Mikel Arriola por tantos promesas, cuando fue director del IMSS prometió vales de medicinas y no cumplió. Ha tratado de confundir al electorado. EL PVEM y el PRI no tienen nada qué ver en la CDMX.

20:17 HORAS Mikel Arriola: Somos la ciudad número 31 en competitividad. Se necesita un solo catálogo de trámites para bajar la burocracia un 85%.

20:13 HORAS Barrales, la candidata frentista, le contestó a Sheinbaum y le afirmó que "le va a ganar", y que no va a dar buenas cuentas a su jefe (en alusión a Andrés Manuel López Obrador), quien a pesar de que la "sacó a pasear hasta dos veces a la semana, de la mano, no podrás explicarle que perdiste la ciudad. La gente sabe votar con razón, hay que respetar a los capitalinos", afirmó.

20:11 HORAS Sheinbaum: Quisiera hablar del fortalecimiento de la democracia. El gobierno de la CDMX usa recursos públicos para compra de votos para Alejandra Barrales. 3 mil millones de pesos desviados. Amenaza a los trabajadores de la CDMX para votar por una candidata.

20:10 HORAS Lorena Osornio: Es muy importante la participación de los ciudadanos. Hace unos días estuve en el Politécnico donde fueron invitados todos mis compañeros. Ellos quieren que se forme contraloría del agua.

20:05 HORAS Mariana Boy: Los problemas de movilidad afectan los días.

20:04 HORAS Tres cosas para acabar con narcoestado. Nueva policía élite, apoyada con fuerzas de investigación e inteligencia. Además, recuperar los reclusorios, el gobierno de los reclusorios, sacar los celulares y cambiar el modelo físico. Necesitados recuperar la autoridad del estado de la Ciudad de México.

20:02 HORAS Purificación Carpenteyro dice a Sheinbuam que las obras del Segundo Piso costaron más de 20 mil millones de pesos. No me mientas querida, se que sabes mentir bien, pero no me mientas.

20:00 HORAS Sheinbaum. Andrés Manuel hizo una compra de 6 mil millones de pesos para el Metro, la mayor compra. Vamos a defender los derechos de los trabajadores y acabar con los privilegios de los altos funcionarios.

19:56 HORAS Mariana Boy: ¿Cómo garantizar que las mujeres estén servicio público? Vamos a terminar con amiguismo y con servicio civil de carrera. Es frecuente que nos encontremos a funcionarios públicos que no hacen lo suficiente. Vamos a aprovechar tecnología, una aplicación para que cualquier ciudadano pueda quejarse.

19:55 HORAS Sheinbaum: Que se investigue lo que se tenga que investigar.

19:53 HORAS Mikel Arriola: Hablando de corrupción, vengo a hacer una denuncia. Alfonso Suárez del Real, integrante de la campaña de Sheinbaum. La víctima fue secuestrada y sus captores la obligaron a prostituirse. Entre 2000 y 2005 las madrotas de Mayra le entregaron una cuota de 150 pesos diarios por cada niña, a Suárez del Real se le entregaban 270 mil pesos mensuales.

19:52 HORAS Alejandra Barrales. En respuesta a Sheinbaum afirma que no es responsable del actual gobierno. Acuso que los que critican al PRD y a los gobiernos en la ciudad antes estaban con Morena. Lo que ustedes tienen contra Mancera es coraje y venganza porque no aceptó las corruptelas de la Línea 12.

19:51 HORAS El gobierno que representa Barrales es corrupto, afirmó Sheinbaum; luego ejemplificó sus aseveraciones con que compraron lámparas a sobreprecio que en el mercado se vendían en 11 mil pesos y ellos las facturaron hasta en 19 mil pesos.

Lo mismo pasó con camiones de la basura, compra de chalecos tras el sismo, así como 8 mil millones de pesos del fondo de reconstrucción donde se han desviado 3 mil millones de pesos a la campaña del Frente. Su administración será transparente con los recursos, aseguró la morenista.

19:46 HORAS Pregunta para Mikel Arriola. La CDMX ha tenido una agenda progresista, pero usted se ha manifestado por una conservadora. Con la nueva Constitución se amplían derechos. ¿Qué va a hacer al respecto? No voy a quitar derechos a ningún grupo, el crimen no deja de subir, especialmente contra mujeres. Perdemos 250 horas con tráfico en lugar de estar familia. 3.3 millones de pobres. Cuando el gobierno es el problema la solución es cambiar al gobierno.

19:45 HORAS Pregunta para Mariana Boy. El gobierno tiene que dar mejores servicios públicos e igual a todos los capitalinos, sin importar en donde viven. Hay colonias que no tienen agua y tienen que comprarlas con pipas. El microbús es de mala calidad. Sabemos de sobra que hay que mejorar los servicios. Que los empleos de la burocracia tiene que darse por méritos.

19:44 HORAS El actual gobierno es un gobierno fallido, nos falló en seguridad, nos falló en el Metro. Hicieron del gobierno un negocio privado. Ellos pueden empezar a hacer sus maletas porque ya se van. Voy a encabezar las reuniones de seguridad todos los días muy temprano.

19:43 HORAS Hemos visto en CDMX imágenes terribles de cuerpos arrojados en Insurgentes. ¿Cómo garantizaría a los ciudadanos la gobernabilidad?

19:42 HORAS Quiero empezar haciendo una enérgica condena a la política migratoria de Donald Trump. A esta ciudad no le sirve un gobernante insensible, que no levante la voz. Lo que yo haría sería convocar a la ciudadanía para que en septiembre tengamos las normas a las que nos obliga la nueva Constitución.

19:41 HORAS Pregunta para Alejandra Barrales. La ley marca que se deben emitir normas relativas a la Constitución. ¿Su propuesta de reforma política?

19:40 HORAS Pregunta para Marco Rascón.La gente vive no por la filiación política sino por las buenas condiciones para vivir.

19:39 HORAS Uno de nuestros grandes problemas es la Ley General del Trabajo y el outsourcing. Es necesario hacer reformas, pero también terminar con la corrupción en nuestro gobierno. Plazas aviadoras, que no existen los trabajadores.

19:38 HORAS Pregunta para Lorena Osornio. Casi la tercera parte de la fuerza laboral de la administración pública de la CDMX es sindicalizado y el resto trabaja por honorarios, por lo que trabajan sin prestaciones. ¿Qué esquema de contratación impulsaría usted?

19:37 HORAS Voy a aprovechar el tiempo para impulsar otra cosa muy importante. Soy Purificación Carpenteyro, les digo que ayer presenté una denuncia contra el INE porque ha sido omiso y no ha permitido que los medios de comunicación de una cobertura a todos los candidatos que aspiramos a gobernar la CDMX. Quiero que escuchen esta falta de equidad.

19:36 HORAS Pregunta para Purificación Carpentyero. Temas clave como basura, considerar la gobernaza. ¿Cuáles son los grandes obstáculos para lograr la gobernanza?

19:33 HORAS Bienvenida a todos los candidatos.

19:32 HORAS Juan Manuel Jiménez da a conocer los temas que se abordarán.

19:30 HORAS Inicia el tercer debate entre los candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que en La Silla Rota te compartimos la información más importante sobre el Tercer Debate capitalino.

Claudia Sheinbaum (Morena), Mikel Arriola (PRI), Alejandra Barrales (PAN-PRD-MC), Mariana Boy (PVEM), Marco Rascón (PH), Purificación Carpinteyro (Nueva Alianza) y Lorena Osornio (Independiente) se reúnen en el Canal Once a 10 días de las elecciones para el último debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Los temas que debatirán en esta ocasión los candidatos será sobre Gobierno y Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Subtemas del primer tema:

Reformas política y administrtiva.

Profesionalización del servicio público.

Fortalecimiento de la democracia.

Coordinación metropolitana.





**Subtemas del segundo tema:

Transparencia y protección de datos personales.

Combate a la corrupción e impunidad.

Rendición de cuentas.

Acceso a la información pública, gobierno abierto y nuevas tecnologías.

Moderan los periodistas Elisa Alanís y Juan Manuel Jiménez.





Sigue el minuto a minuto en LA SILLA ROTA.





LEA TAMBIEN Llegan candidatos al Tercer Debate Chilango En el tercer debate los candidatos a la Jefatura de Gobierno hablarán sobre los temas de Transparencia y su plan de Gobierno

LEA TAMBIEN ¿Qué debes saber sobre el tercer debate chilango? En La Silla Rota te compartimos la información más importante sobre el tercer debate entre los candidatos a jefe de Gobierno capitalino