El partido de NFL en México ya tiene fecha y horario

El juego de NFL en México entre Los Carneros de los Ángeles y los Jefes de Kansas City ya tiene fecha y horario definidos. A un día de que se revele el calendario oficial para la temporada 2018-2019, los Chiefs aseguraron que se medirán contra los Rams en el Estadio Azteca el lunes 19 de noviembre a las 19:15 horas.

Chiefs-Rams in Mexico City slated for ESPN Monday Night Football on Nov. 19



?? https://t.co/vGXSXBxpGl pic.twitter.com/zdUwxgYjJf