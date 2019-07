Chicas unicornio, la nueva tendencia sexual para cumplir hasta la fantasía más oscura

Las chicas unicornio, una nueva tendencia sexual para revolucionar los encuentros íntimos entre tres personas, no se trata de una chica disfrazada, sino de algo más sexual y emocional.

"Unicornio", lo usan para referirse a una chica sola bisexual, que está dispuesta a tener una relación con una pareja heterosexual en la que él es heterosexual y ella bisexual.

CHICAS UNICORNIO: UNA MODA EN EL SEXO

La mujer de ahora es independiente, trabajadora, no quiere tener hijos, pero ¿tampoco relaciones formales? Entonces ¿qué quiere? Pues quiere ser un unicornio y no uno de la mitología o colorido, si no, que busca involucrarse en una relación tripartita.

Para Lux Alptraum, una escritora y activista bisexual, la idea de las unicornio es despectiva, ya que las convierte en objetos (libres de sentimientos y emociones) para que una pareja heterosexual se entretenga con ellas.

¿En qué consiste la relación unicornio?:

·El único propósito es el placer sexual

·Dentro de la relación unicornio, si la pareja tiene problemas, el unicornio no puede interferir

·Solo se puede tener relaciones cuando los tres estén presentes

·Se establecen reglas antes de tener relaciones sexuales

Incluso para encontrar a estas chicas unicornio se han creado aplicaciones, foros, noches temáticas, entre otras cosas.

Lo malo de ser unicornio, es que la pareja original decide cuando se termina la relación y el unicornio es quien debe aceptarlo sin interrogantes, ya que no debe involucrar lazos emocionales.

Ahora cuéntanos, qué te parece esta moda sexual y si te gustaría ser parte. No sé, quizá llevas mucho tiempo sin encontrar el amor de tu vida o eres de las que no quiere tener una relación, pero al mismo tiempo le gustaría ser parte de algo donde no requiere tanto compromiso. Pues bien, ¡atrévete! está es tu oportunidad de experimentar.

