Dirigente del PVEM rechaza imposición para gobernador

El dirigente nacional del PVEM, Carlos Puente, rechazo la imposición de un priista como candidato a gobernador, luego de que el fin de semana 14 diputados locales renunciaron al partido por este hecho.

En entrevista con Carlos Loret de Mola dijo: “Queremos ser enfáticos, no va a haber ninguna imposición y de esa forma le hemos manifestado a la militancia. No está decidida la candidatura, por lo tanto, he hablado con Eduardo Ramírez Aguilar, nuestro dirigente estatal, con los legisladores que han manifestado esto públicamente, de decirles de manera clara que son un activo del partido y que no les acepto la renuncia (…) que el Partido Verde va a construir un acuerdo de coalición con reglas claras de participación para quienes decidan inscribirse dentro de nuestro instituto político, del Revolucionario Institucional y de los demás partidos que puedan ser cualidad”.

El líder nacional del PVEM subrayó que no hay ninguna rebelión del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, contra la dirigencia nacional.





“No, de ninguna manera, nosotros manifestamos nuestro mayor respeto al gobernador del estado de Chiapas, un compañero de partido. Pero que él tiene que cumplir en este momento con la responsabilidad de ser el gobernador de todos y de todas los chiapanecos. Nosotros como instituto político vamos a construir una posibilidad o un acuerdo de coalición para que exista una selección de candidato dentro de un proceso democrático, pero sobre todo que le dé garantía a todos y todas que decidan participar”.

Puente agrego que unidos con los demás partidos en coalición sacarán un proceso interno democrático que fortalecerá la posibilidad de aspirar a la gubernatura y a su precandidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade.





