PVEM rompe coalición con el PRI en Chiapas

El PRI seguirá en la Coalición Todos por Chiapas junto al Panal luego de que los Partidos Verde Ecologista de México, Chiapas Unidos y Mover a Chiapas anunciaron su salida.

"No se rompe la alianza, se salen de la alianza ellos, para romperse tendríamos que estar afuera también nosotros. El PRI no rompe alianzas, el PRI mantiene la alianza registrada en el IEPC", expresó en conferencia de prensa Julián Nazar Morales, dirigente estatal del tricolor.

Resaltó que el PRI cumplió con los plazos y normas establecidos por el órgano electoral para elegir a su propio candidato, Roberto Albores Gleason, avalado el pasado viernes.

El dirigente refirió que desde el principio optaron por esa ruta para evitar ser sorprendidos.

Nazar Morales recriminó que el PRI cedió la candidatura al Gobierno de Chiapas al PVEM en el 2012, y que ahora no reciban el mismo apoyo.

Precisó que tampoco irán coligados con el PVEM, Chiapas Unidos y Mover a Chiapas en las diputaciones locales ni los ayuntamientos.



La tarde de ayer los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Chiapas Unido y Mover a Chiapas, manifestaron se decisión de separarse de la coalición Todos por Chiapas, conformada por el PRI, Nueva Alianza y Podemos Mover a Chiapas.



Los dirigentes del PVEM notificaron al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) su decisión de abandonar la coalición que habían formado con el tricolor para buscar la Gubernatura del Estado.

Puedes leer: Pese a pugnas, PRI y PVEM registran coalición en Chiapas

La carta donde se informa de la ruptura de la alianza está fechada el 17 de febrero, pero fue recibida por el IPEC ayer domingo.

En el escrito se dice que el PVEM se retira de la coalición integrada por el PRI, PVEM, Panal, Partido Podemos Mover a Chiapas y Partido Chiapas Unido para postular candidato al cargo de Gobernador", describe el documento.

"Se me autoriza la renuncia, retiro y separación total inmediata e irrevocable", refiere el representante del Partido Verde ante el Consejo General del Instituto de Elecciones Participación Ciudadana de Chiapas, Mauricio Mendoza Castañeda.

La separación de la coalición se registra un día después de que elformalizó su decisión de postular al senador con licencia,, como su candidato a laTambién se presenta luego de que el dirigente de ese partido en el Estado, Eduardo Ramírez, se reuniera con representantes del aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.









Con información de Reforma





kach