Pese a pugnas, PRI y PVEM registran coalición en Chiapas

A pesar de las pugnas y división el PRI y el Partido Verde, lograron registrar ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), la coalición para contender por la gubernatura.

Los partidos lograron registrar la coalición cinco minutos antes de que venciera el plazo establecido por IEPC. En la coalición fueron integrados los Partidos Nueva Alianza y dos partidos locales: Mover a Chiapas y Chiapas Unidos.

Como precandidatos de la alianza fueron postulados el senador del tricolor, Roberto Albores Gleason, y el diputado local Eduardo Ramírez Aguilar, este último fue quien encabezó hace unos días la rebelión verde en protesta por la imposición de la alianza partidista y de un candidato único.

En medio de una rebelión orquestada por la dirigencia estatal, líderes regionales, alcaldes y diputados locales del PVEM algunos de los cuales presentaron su renuncia al partido, en protesta por la "imposición" del senador Roberto Albores Gleason a quien el PRI registró como precandidato único a la gubernatura, Luis Enrique Miranda Nava, ex titular de Sedesol quien hace unos días fue nombrado como delegado especial del Revolucionario Institucional en Chiapas, intensificó las negociaciones con la intención de poner fin al enfrentamiento entre ambas fuerzas políticas y lograr una candidatura de consenso.

En este contexto, el dirigente del PRI en Chiapas, Julián Nazar, aseguró que la crisis político electoral en Chiapas fue consecuencia del "incumplimiento" por parte del PVEM de acuerdos suscritos desde el año 2012, cuando el tricolor cedió a la candidatura del hoy gobernador Manuel Velasco a cambio de que en esta elección el tricolor "llevara mano".

En entrevista con La Silla Rota, cuestionado sobre la confrontación entre dos partidos que en las últimas dos décadas han sido aliados electorales, Julián Nazar señaló: "hay un acuerdo, que para mi gusto debe estar vigente, para que el PRI encabece la alianza este año porque en el 2012 el PRI le dio la confianza al Verde para que tomara definiciones (...) Hace seis años, cuando fue electo candidato quien hoy gobierna, había priistas que querían ser candidatos pero se habló con todos los actores y se entendió que así estaban las condiciones en ese momento y todos nos sumamos para sacar adelante el proceso del que hoy es gobernador Manuel Velasco".

En ese sentido el líder estatal señaló que "en términos de reciprocidad debería haber la misma condición de que en este 2018 el PRI encabece las preferencias en la alianza", y además defendió que no se trata de imponer a Roberto Albores a los verde ecologistas, sino únicamente de cumplir acuerdos antes pactados.

La Silla Rota buscó a Eduardo Ramírez Aguilar, hasta hace unas horas dirigente estatal del PVEM en la entidad chiapaneca, no obstante su equipo de comunicación aseguró que no habría posicionamiento al respecto y advirtieron además que ningún otro liderazgo ecologista estaba "autorizado" a hablar sobre el tema.

Las bajas en el PVEM tras la imposición

Una vez que el PRI anunció como su precandidato único a Roberto Albores Gleason pese a que no le favorecían las encuestas, el primero en protestar fue el líder estatal del PVEM, Eduardo Ramírez Aguilar, también aspirante a la gubernatura de la entidad.

El también diputado local difundió dos videos mediante los cuales reprochó a su partido "los acuerdos cupulares" suscritos con el PRI para abanderar a Roberto Albores, sin siquiera haber convocado a un diálogo abierto para buscar acuerdos.

Tras ello hizo un llamado a militantes y simpatizantes del partido del tucán a manifestar su rechazo en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez en donde el domingo pasado se reunieron cerca de 3 mil activos del PVEM para exigir que sea este instituto el que lleve mano en la designación de candidato.

La llamada "imposición del PRI" generó también la renuncia de 14 de los 16 diputados locales del Verde que se declararon independientes en rechazo a los acuerdos suscritos con el partido tricolor que consideraron se hicieron "a espaldas" de las estructuras estatales del PVEM.

Se trata de los legisladores Viridiana Figueroa García, Dulce María Rodríguez Ovando, Mauricio Cordero Rodríguez, Sandra Luz Cruz Espinosa, Limbano Domínguez Román, Cecilia López Sánchez, Ada Celia González Durán, Alberli Ramos Hidalgo, Santiago López Hernández, Fidel Álvarez Toledo, Hugo Francisco Pérez Moreno, Fanny Elizabeth De la Cruz Hernández, Jesús Arnulfo Castillo Milla y Rubén Peñaloza González, quienes recriminaron el intento de imposición y sostuvieron que su partido contaba con hombres y mujeres de gran trayectoria que merecían participar en un proceso de selección abierta y democrática.

La postura de la dirigencia nacional

En medio de la crisis el líder nacional y vocero del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, aclaró que no había aún definición, en aquel momento, en torno al nombre del futuro candidato y aseguró que no habría acuerdos que no fueran de cara a la militancia de este instituto político.

El también senador Puente Salas además advirtió que no aceptaría la renuncia del líder estatal ni de los diputados locales que acusaron una imposición en la selección del candidato a la gubernatura de esa entidad en la figura de Albores Gleason.

Ante el nivel de la crisis y el descontento generalizado, Puente Salas prometió que sería respetuoso de su militancia y garantizó que habría un proceso abierto y democrático.

"Le reiteramos nuestro respeto a toda la militancia del Verde en el estado de Chiapas y estoy seguro que unidos vamos a sacar un proceso interno dentro de nuestro partido con los demás partidos coaligados, democrático, que va a fortalecer la posibilidad de aspirar a esta gubernatura que hoy la ostenta un militante y compañero de este instituto político", aseguró el líder nacional del PVEM en una entrevista radiofónica.

Con o sin el PVEM, el PRI va para adelante: Názar

A unas horas de que se definiera el destino de la coalición entre el PRI y el PVEM, el dirigente chiapaneco del tricrolor, Julián Nazar, aseguró que con o sin alianza su partido estaba listo para competir y ganar el proceso electoral del próximo 1 de julio.

En entrevista con La Silla Rota sostuvo que "nosotros tomamos conciencia total desde que emitimos la convocatoria y con alianza o sin alianza el PRI va para adelante", descartando así que necesiten de aliados para ganar la elección.

Asimismo, insistió en que el Revolucionario Institucional ya tiene candidato único y ese es Roberto Albores. "Candidato del PRI Roberto Albores ya es, ahí están las negociaciones se está trabajando y si se cumple el compromiso y acuerdo que se había hecho al inicio mejor pero el senador Roberto Albores ya es precandidato único y se registrará ante el Pleno frente a 10 mil delegados en el Estado".













