Cuando la realidad supera a la ficción: "Chernobyl", la serie que muestra la brutalidad de una tragedia

Ni "Breaking Bad" ni "Game of Thrones", la mejor serie de televisión de la historia es "Chernobyl", así lo determinó IMDb, la popular base de datos sobre series y películas. La serie de HBO ha ido ganando popularidad, por ser un fiel retrato de la brutalidad que se vivió el 26 de abril de 1986 tras el desastre nuclear en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania.

Internet Movie Data base, es la base de datos en línea que almacena información relacionada con películas, personal de equipo de producción (incluyendo directores y productores), actores, series de televisión, programas de televisión, videojuegos, actores de doblaje y, recientemente, personajes ficticios que aparecen en los medios de entretenimiento visual. Ahí los usuarios comunes y corrientes entran para asignar una calificación a cada producto audiovisual.

A CONTINUACIÓN PODEMOS VER EL RÁNKING DE LAS 10 MEJORES SERIES SEGÚN LOS USUARIOS QUE VOTAN EN IMDB:

Desde el terremoto que azotó a Japón, mismo que iba acompañado de un tsunami y un desastre nuclear en las plantas de Fukushima, hasta los crímenes de guerra y la divulgación de cantidades masivas de información por el fundador de WikiLeaks; el mundo se rodea de peligros constantes, aunque la mayoría son causados por el hombre mismo.

La historia guarda registro de cada tragedia, aunque más del 20 % permanecen en la penumbra de la ignorancia pública. Eso habría pasado con Chernobyl y el accidente de 1986 de no haber sido por la intervención de otros países que captaron la nube de gas en el ambiente. El saldo de daños habría sido mucho mayor.

HBO ha decidido lanzar una serie que a través de la ficción narra mucho de lo que se mantuvo oculto durante la tragedia de Chernobyl y la serie de fatales decisiones que llevaron a miles de personas a la muerte. Aunque la crítica ya ha dado su veredicto sobre esta nueva producción dado todo su apoyo, hay quienes no la toman muy en serio por ser narrada desde una perspectiva norteamericana. Sin embargo, los tres episodios que se han lanzado (de un total de cinco) ya han arrojado mucha luz sobre lo sucedido y cada vez conquistan más al público.

CUANDO LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN: DATOS QUE REFLEJAN LA FIDELIDAD DE LA SERIE CON LOS DESGARRADORES HECHOS REALES DE LA TRAGEDIA.

NEGAR TODO HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

El autoengaño y la negación empiezan desde que estallan las instalaciones y el supervisor finge que sólo se trata de un incendio. En lugar de actuar rápido para evitar que el desastre se expanda, niega todo, culpa a los trabajadores y se deslinda de las responsabilidades. En consecuencia, quienes están arriba de él en la cadena de mando actúan de forma similar. La prioridad, antes que arreglar el desastre, salvaguardar la vida de los pobladores y pedir ayuda, es negar todo hasta que la mentira sea insostenible. Según varios documentales y reportes históricos, la nube nuclear fue captada por los satélites de otras naciones, como Japón y Estados Unidos, por ello fue que la tragedia se dio a conocer y expertos se trasladaron a Chernobyl para apoyar la contingencia, de lo contrario, se hubieran hundido solos... Pero nunca mostrándose débiles o incompetentes.

NADIE QUISO ESCUCHAR A LOS TRABAJADORES

Siendo los trabajadores quienes estaban en contacto directo con el desastre, nadie quiso escuchar lo que tenían que decir: no era un incendio ni un simulacro ni un asunto menor, era una explosión radiactiva altamente peligrosa que acabaría con la vida de todos si no se solucionaba. Cualquier ayuda que llegará no serviría de nada si no se hablaba antes con la verdad (lo vemos con los bomberos que acuden a la planta y que empiezan a ser afectados por la radiación). No obstante, nadie hizo caso y los trabajadores morían uno por uno... Mucha gente pereció debido a la negligencia con que se manejó la tragedia en sus horas más críticas.

CONTENCIÓN DE LOS TESTIGOS Y LAS VOCES DENUNCIANTES

Los expertos y quienes sabían perfectamente que lo que enfrentaban era peligroso y ponía en riesgo no sólo a la Unión Soviética (actual Ucrania) sino a las naciones aledañas, fueron ignorados. Como aún se lidiaba con las reminiscencias de la Guerra Fría y las potencias mundiales aprovechaban cualquier brecha en los enemigos para derribarlos, se hacía hasta lo imposible para ocultar lo que había pasado; por lo tanto, quienes querían denunciar y alzar la voz fueron silenciados de formas brutales, además de que los testigos principales murieron como consecuencia de la radiación.

UNA CADENA DE MALAS DECISIONES

Desde negar todo, autoengañarse, no pedir ayuda, no contar con protocolos de seguridad y enfocarse en la imagen al exterior en lugar de arreglar lo que pasaba internamente, todos fueron eslabones en la cadena de la desgracia. Era claro que ni la ciudad ni el gobierno eran aptos para manejar la situación y forzosamente se necesitaba ayuda de otras naciones. No obstante, se tomaron terribles decisiones con fatales consecuencias: la vida de miles de personas.

EXISTEN AÚN TESTIGOS DE LA TRAGEDIA QUE SON VIGILADOS POR EL GOBIERNO

Al inicio de la serie vemos a un testigo importante que oculta información sobre todo lo que pasó aquella madrugada en la planta, es por él que la historia llega a nosotros. Sin embargo, todo debe ser de forma clandestina, como si divulgar información sobre esa noche fuera un crimen o una falta de seguridad nacional. Desafortunadamente hay muchas cosas que nunca sabremos porque alguna mano oscura se ha encargado de eliminar a los testigos.

La absoluta verdad sobre lo que sucedió aquella madrugada de abril permanece intacta bajo la radiación y los escombros. Lo que la historia hace es recoger los trozos que cayeron fuera, armarlos y darlos a conocer. HBO ha hecho un buen trabajo con la serie Chernobyl, que se transmite un episodio a la semana todos los domingos.

