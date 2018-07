La foto de Cher y Meryl Streep que generó polémica en redes

REDACCIÓN 17/07/2018 01:22 p.m.

La noche de ayer se llevó a cabo la alfombra roja de la película "Mamma Mia" en Londres, la actriz y protagonista Meryl Steep y la cantante Cher decidieron besarse en la boca frente la prensa.

Minutos después se viralizaron las imágenes a través de las redes sociales, generando innumerables comentarios.

Y es que los cinéfilos debieron esperar diez años para el estreno de este musical, en esta ocasión Streep comparte rol protagónico con Cher.

LA HISTORIA

La historia sigue el argumento de la primera película, que recaudó más de 600 millones de dólares en taquilla, pero esta vez utiliza el recurso de los flashbacks para relatar cómo llegó a Grecia el personaje interpretado por Meryl Streep, Donna.

Asimismo, el rol protagónico juvenil estará a cargo de Lily James, quien también dará vida a Donna en su juventud. Ella interpretará la llegada de la joven aventurera a la isla griega.

LA LISTA DE LAS CELEBRIDADES MEJOR PAGADAS DEL 2018

ENTRE CRÍTICAS Y HALAGOS

Para algunos críticos de cine la secuela, titulada "Mamma Mia! Here We Go Again", tiene "consistencia y es divertida", mientras para otros, a pesar de la gran inversión realizada, es "ligeramente decepcionante".

"El error más grande de la película reside en que gran parte de su banda sonora está compuesta por canciones menos conocidas de ABBA y muchos forman parte de la discografía posterior de Benny Andersson y Bjorn Ulvaeus", señaló la periodista Leslie Feperin, de The Hollywood Reporter.

Por su parte, Owen Gleiberman, de Variety, coincidió en que las melodías son "pequeños tesoros de un perfil más bajo", aunque esto "no es algo malo".

Asimismo, el periodista Robbie Collin, del Daily Telegraph, premió a la cinta con cuatro estrellas de cinco al tiempo que reconoció que, "aunque carece del factor sorpresa de la primera, la música sigue siendo un gran punto a favor y la película es divertida".

