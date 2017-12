Sexo

Chemsex y otras modas sexuales del 2017

Los tabús quedaron en el pasado, el sexo se ha vuelto todo un tema en internet

REDACCIÓN 21/12/2017 06:08 p.m.

Cualquier práctica de tipo sexual debe realizarse con precaución y con el consentimiento de los participantes (FOTO TOMADA DE WEB)

El sexo es de las actividades en las que más se disfruta experimentar, llegar al climax del orgasmo es el objetivo principal pero descubrir nuevas sensaciones es el motivo por el que en este año salieron a la luz métodos que se han vuelto moda en la intimidad de las sabanas.

Estas son las modas sexuales que nos deja el 2017

Chemsex

Se trata de una práctica que se centra principalmente en el uso de sustancias nocivas, como las metanfetaminas o cocaina, con el fin de aguantar largas sesiones de sexo.

Esta moda sexual puso en alerta a los especialistas, quienes advierten que este tipo de prácticas aumenta las tasas de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

En algunos casos, se registraron en los jóvenes hasta 72 horas de sexo y drogas sin parar.

Stealthing

El método "stealthing" (sigilosamente) es una práctica ilegal, pues invita al hombre a quitarse secretamente su condón en mitad del sexo (ya sea anal o vaginal); no está relacionado con ninguna posición o técnica, y no es sexy en absoluto.

Esta tendencia sexual también representa riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y se cataloga como un abuso por ser una forma de agresión sexual, ya que no incluye el consentimiento de ambas partes y por tanto hay que denunciarlo.

Cuando decimos que esto es una "moda" no lo hacemos gratuitamente. Existen comunidades en la red donde decenas de hombres comentan sus experiencias y se dan consejos. Estos varones, tanto heterosexuales como homosexuales, consideran que es su derecho quitarse el preservativo, ya que "los hombres tienen que difundir su semilla".

Brojob

Es el nombre que se le da a la práctica sexual entre hombres heterosexuales, va desde el sexo oral, el frotamiento con ropa, masturbación con las manos, hasta la penetración por el ano con los dedos, entre dos hombres que se aseguran heterosexuales.

Esta actividad se ha vuelto cotidiana entre hombres que inclusive tienen una pareja estable.

Algunos varones sostienen que no se trata de sexo porque no hay penetración con el pene, afirman que no hay ningún otro tipo de relación entre ellos salvo la satisfacción física. Es decir, no hay besos, abrazos y menos palabras románticas, justo después de llegar a la eyaculación todo termina.

¿Experimentarías alguna?

