"Cheese challenge", queso en la carita de los bebés es el nuevo reto viral

El año pasado se trataba de aventar una rebanada de queso en el rostro de perritos, ahora el "cheese challenge" regresa y las víctimas son los bebés.

De acuerdo con e-consulta, las redes sociales se han llenado de retos virales, aquellos actos en los que los internautas se graba realizando acciones divertidas y que en los últimos años han ido creciendo hasta convertirse en una tendencia de la red.

En meses pasados hemos visto circular por la red el #BirdBoxChallenge, el #ChonaChallenge y hasta el #CarbonChallenge, pero ahora llega el #CheeseChallenge, un reto en el que los adultos lanzan rebanadas de queso al rostro de niños pequeños, provocándoles incomodidad y llanto.

Este reto se deriva de uno que surgió en 2018, donde las víctimas eran perros, sin embargo, para este 2019 el objetivo son los rostros de niños pequeños.

¿Bueno o malo? el cheese challenge de bebés ha causado gran polémica en redes, indignando a miles de internautas y haciendo reir a otros pero, en lo que se debate si es bueno o malo sumarse este reto viral, no dejan de salir videos con pequeños sufriendo un "quezaso".

My niece said "I can´t do the cheese challenge, I´m Mexican" ?????? pic.twitter.com/e4O7QZqV5u