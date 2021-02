INE reprueba opacidad en gastos de campaña de precandidatos

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, calificó como “indignante” la resistencia de precandidatos presidenciales y aspirantes a una candidatura independiente para transparentar sus ingresos y gastos de precampaña, así como de recolección de apoyo ciudadano en el segundo caso.

En entrevista con La Silla Rota, el presidente de la Unidad Técnica de Fiscalización del órgano electoral consideró que debe incrementarse la exigencia social a los interesados en participar en las próximas elecciones para que cumplan con la rendición de cuentas que establece la ley.

En relación a las faltas de aspirantes independientes, en donde tan solo a nivel de diputación federal dos de cada tres incumplió con la presentación de sus reportes financieros, el consejero electoral cuestionó si con estás omisiones pueden regenerar y mejorar el quehacer político.

—En los últimos días el INE ha exhibido públicamente la opacidad de precandidatos presidenciales y aspirantes independientes en lo que se refiere a sus reportes de ingresos y gastos ¿Cuál es el panorama que se tiene actualmente?

Estamos en las primeras precampañas presidenciales donde se exige a los precandidatos, a los actores políticos, estar reportando en tiempo todos sus ingresos y gastos, esto no ocurrió por ejemplo en 2012, es una novedad de la reforma de 2014 y lo que estamos viendo es que si bien hay precampañas lo cual es legítimo, lo que no estamos viendo es que haya al mismo tiempo la rendición de cuentas que ahora la ley exige.

Hoy un actor político debe hacerse a la idea de que así como despliega su campaña tiene que ir rindiendo cuentas de la misma, ya no son dos actividades separadas, hoy las cosas cambiaron porque la propia Constitución establece que incluso una elección puede anularse por un uso excesivo de recursos y para saber si hubo un uso excesivo de recursos tiene que estar completada la fiscalización.

Hoy los dictámenes de la fiscalización tienen que estar concluidos antes de que ocurra por ejemplo el registro de candidatos, para saber si los precandidatos cumplieron con sus obligaciones de rendición de cuentas, si no se rebasaron los topes de gastos de campaña que entregaron sus informes para entonces definir si pueden ser o no candidatos. Lo mismo pasa con los candidatos, antes que se califique la elección el triunfo de cualquier legislador, presidente municipal, gobernador o presidente de la República debe tener un dictamen de su fiscalización antes de que se califique por los tribunales.

Así que ellos tienen la obligación de estar reportando en tiempo real todo lo que están haciendo, tienen hasta tres días después de que hicieron un acto para cargar en el sistema integral de fiscalización de internet cuanto gastaron en ese acto y de dónde sacaron el dinero para el acto político y lo que estamos viendo es que no hay una cultura de rendición de cuentas. Tenemos buenas normas y malas prácticas.

—Con estas omisiones ¿Qué mensaje dan los aspirantes a contender en las próximas elecciones?

Este es un tema que va a gravitar sobre las campañas, yo espero que los ojos de los medios de comunicación, de la ciudadanía estén no solo en lo que proponen y lo que van a hacer, en las virtudes que se atribuyen y en los defectos que le atribuyen a sus adversarios, sino en los hechos, es decir ¿Cómo están rindiendo cuentas?, para eso tenemos un portal de transparencia en materia de fiscalización que actualizamos todos los días en donde se puede ver cuantos eventos nos reportan haber realizado y eso se puede contrastar con lo que dicen en sus redes sociales porque en términos de rendición de cuentas no están dejando huella de esas actividades.

La ciudadania y medios de comunicación deben exigir que se diga cuanto han gastado en boletos de avión, de qué tamaño es su comitiva, cuántos espectaculares tienen en la calle, lo que reparten en los actos, la producción de spots donde aparecen y los de sus partidos o coalición, de todo eso tienen que rendir cuentas.

Esto no va a mejorar solo por una buena intención de los actores políticos sino que va a ser una conducta que se les acabe arrancando a través de la exigencia social.

—Consejero, ¿Se diría decepcionado de los actores políticos tras la opacidad mostrada?

Si me llama la atención la resistencia que hay a rendir cuentas como si se tratara de un capricho del INE, de la autoridad electoral, cuando se trata de una obligación que los propios actores políticos se pusieron y esto más que a la decepción a lo que nos debe llevar es a cierta indignación que robustezca nuestra energía y convicción de que la reivindicación de la política democrática, la posibilidad de que la vida política vuelva a regresar a la ciudadanía y que haya mejor valoración de nuestros partidos políticos e instituciones, pasa por dejar atrás la opacidad, es una batalla que no se puede dar por perdida y vamos a ser muy incisivos, muy machacones en que la rendición de cuentas llego para quedarse.

Ahorita se están resistiendo, así pasa cuando se empieza a innovar en ciertas cosas, hoy estamos encontrando la resistencia pero no nos podemos dar por vencidos. La exigencia social alrededor de la transparencia va a ser que ellos acaben cediendo y que lo que tengamos sea una nueva parte.

— ¿Más allá de exhortos como procederá el INE ante la faltas de quienes buscan contender en julio próximo?

La primer tarea es dar a conocer de acuerdo al principio de máxima publicidad de la función electoral que marca la Constitución, como hay un rezago en la rendición de cuentas, crear un contexto de exigencia en donde la ciudadanía que finalmente es quien se va a manifestar con su voto el 1 de julio empiece a conocer a los actores políticos por su desempeño en esta materia, en el terreno de la transparencia y la rendición de cuentas. En la medida en la que cada vez está exigencia sea más fuerte, me parece que va a tener un costo mayor el no estar rindiendo cuentas.

Luego está la parte punitiva de esta autoridad con sus sanciones pero es cuando se cierra el periodo de precampañas y el periodo de campañas. A nosotros lo que nos interesa como autoridad electoral es que la fiscalización y esta exigencia de rendición de cuentas sea no solo un elemento sancionador, para nosotros castigar por castigar no nos interesa, lo que quisiéramos es que no fuera necesario castigar.

Lo óptimo es no tener que poner sanciones ante malas conductas, lo óptimo es que tengamos conductas apegadas a la ley y esa es toda una misión, una tarea que nos llevará tiempo. Roma no se hizo en un día, venimos de prácticas poco apegadas al a transparencia y a la rendición de cuentas.

—Llama la atención que las omisiones procedan también de aspirantes independientes…

Lamentablemente la figura de los candidatos independientes no está ayudando a esto. Se cerró el plazo para recabar firmas, para llegar a ser candidato independiente a diputado federal y el plazo para presentar informes de ingresos y gastos y lo que encontramos es que dos de cada tres no rindieron cuentas, es decir, quieren ser candidatos independientes, quieren llegar a la boleta, quieren llegar a la Cámara de Diputados pero la rendición de cuentas a dos de cada tres le importó un sorbete, no rindieron cuentas y eso nos dice que no necesariamente son los ciudadanos que van a llegar a regenerar la política y a darle un oxígeno limpio.

—Con las reglas actuales en materia de fiscalización ¿Se puede evitar un panorama como el de 2012 con el uso ilegal de tarjetas que originó sanciones por casi 37 millones de pesos?

Las infracciones a la ley ocurren porque pueden ocurrir, el que una ley prohíba algo no quiere decir que lo desaparece de la realidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es que la ley se cumpla y creo que la lección de la sanción que impone el INE, así sea tardía, a lo que ocurrió en 2012 ayuda a cerrar la puerta a estas prácticas ilegales. Lo otro era que como ya pasó mucho tiempo se dejara impune y a mí me parece que la impunidad es un nutriente de la violación a la ley, es decir si se viola la ley y no pasa nada mañana se volverá a violar.

Lo que nosotros acreditamos es una trama de financiamiento ilegal, irregular, opaco, de recursos que no se saben bien de donde salieron, de empresas irregulares, fantasma donde a través de tarjetas bancarias se dispersó dinero y los partidos políticos no pueden recibir aportaciones de personas morales, eso fue lo que ocurrió.

Otra lección es que la investigación tardo tanto porque hubo resistencia de una institución bancaria, de BBVA Bancomer, para entregar la información que la autoridad electoral viene requiriendo y esto nos señala una cosa: que la legalidad no solo depende de los actores políticos sino también de los agentes económicos, de los privados. En la medida en el que el sector financiero, la banca, contribuya con la autoridad electoral para dar información que pueda revelar tramas de financiamiento irregular menos espacio tendrán los tramposos para actuar.

Las malas prácticas, la corrupción, son de tal envergadura que no solo son los actores políticos responsables, sino tuvieran complicidades en el sector privado, sino fueran tolerados pues tendrían menos margen de actuación, eso tendremos que hacer, ir asfixiando el espacio de actuación y el INE está decidido a hacerlo, nosotros no metemos las manos al fuego por conductas de particulares, de los actores políticos, pero lo que si tenemos que hacer es crear un contexto de exigencia lo suficientemente fuerte para que esas prácticas se vayan inhibiendo y no se cometan.

—Ante estos escenarios ¿No se hace necesario evaluar sanciones más severas?

El INE es una autoridad administrativa que solo puede imponer sanciones administrativas pero hay algunas cosas que detecta el INE que puede involucrar violaciones incluso penales que puedan ser sancionadas con cárcel pero eso le corresponde a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Si encontramos empresas fantasma ahí son las autoridades hacendarías las que tienen que intervenir y a su vez dar vista a las propias autoridades penales, en materia jurisdiccional le corresponde a las autoridades electorales la nulidad de las elecciones.

El INE es parte del Estado mexicano, pero no es todo el Estado mexicano y nosotros vamos a seguir haciendo la parte que nos corresponde.

¿Cómo está la relación entre el INE y el TEPJF que ha revertido diversas resoluciones de los consejeros electorales?

Nosotros hemos tomado una serie de determinaciones que han sido revocadas por el Tribunal Electoral y que han llamado mucho la atención, yo voté las decisiones del INE como ella cuerdo de cancha pareja, la eliminación de tarjetas de cartón con promesas, como el rebase de topes en Coahuila y el tribual determinó revertir nuestras decisiones.

El Tribunal Electoral puede corregir y revisar nuestras decisiones, ni hablar, pero al mismo tiempo creo que estás decisiones han opacado otras donde el Tribunal nos ha dado algunas herramientas muy importantes, por ejemplo el hecho de que el reporte tardío de información, la carga tardía de información del SIF (Sistema Integral de Fiscalización) sea una falta de fondo y no de forma eso nos da más herramientas para atacar la opacidad de los partidos.

Otra cosa en la que nos ayudó fue a invalidar nuestra notificación electrónica a todos los precandidatos y candidatos y de esa manera fortalece nuestra capacidad sancionadora entonces son ejemplos donde también el tribunal ha colaborado con el INE.

—El TEPJF estimaba hasta 50 mil impugnaciones derivadas del proceso electoral, siendo el INE la primera base de queja ¿están preparados para lo que viene?

El Tribunal electoral es la última instancia de diferendos legales, así sea una instancia de nivel municipal, o de una elección presidencial. El INE está a cargo solo de las elecciones federales y nos toca atender las quejas en radio y televisión porque somos los únicos administradores de los tiempos del Estado, entonces el volumen de asuntos que pasará por el INE es significativamente menor que el número de casos que eventualmente terminen en el tribunal porque muchos llevan la vía de la autoridad electoral local.