Así 'chapulinean' cargos en Nuevo León

La lista la encabeza Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", quien solicitó licencia a la gubernatura para buscar la candidatura a la Presidencia

DAVID CASAS / CORRESPONSAL 31/03/2018 03:26 p.m.

Congreso de Nuevo León (foto: web)

Monterrey, N L-. En Nuevo León más de una veintena de políticos decidieron "chapulinearon" y dejar su cargo y hasta su partido para buscar otra posición.

La lista la encabeza Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", quien solicitó licencia a la gubernatura para buscar la candidatura a la Presidencia de la República, pese a que en campaña repudió está práctica y prometió quedarse los seis años.

En su mayoría solicitaron licencia y los menos no lo hicieron, pues la ley se los permite.

Tan solo del gobierno de Nuevo León siguieron el ejemplo de su jefe el gobernador y dejaron el cargo el vocero de Seguridad, Aldo Fasci, quién es candidato independiente a la alcaldía de Monterrey; Raúl Guajardo y Yamilett Orduña aspiran a una diputación federal.

El ex priísta Daniel Torres salta de la diputación federal a buscar la alcaldía de Guadalupe como independiente y amparado en que El Bronco lo ha llamado "Hijo".

Ángel Barroso dejó al PAN y la diputación local para buscar la federal.

Laura Paula López Sánchez abandonó al blanquiazul y la curul local para ir por MC en busca de la alcaldía de Guadalupe.

Y en el PRI, Álvaro Ibarra, de diputado federal quiere ahora ser legislador local, al igual que la senadora Marcela Guerra que va por una diputación federal. De la senaduría, Cristina Díaz es ahora candidata a la presidencia municipal de Guadalupe, en tanto Ivonne Álvarez también de senadora es candidata plurinominal a diputada federal.

Rosalva Llanes, Juan Espinoza y Héctor García dejan la curul local y van en busca de una federal y su compañera Patricia Salazar aspira a la alcaldía de Allende. Liliana Tijerina pide licencia a la diputación local para ir por una regiduría en Monterrey. Óscar Cantú García dejó la alcaldía de Apodaca para ir en busca de la curul federal y Francisco Cienfuegos alcalde de Guadalupe va ahora por una diputación local.

En el PAN, Víctor Fuentes quiere ser senador y deja la alcaldía de San Nicolás de los Garza en tanto Hernán Salinas y Óscar Flores, dejan la diputación local para buscar ser federales.

Entre los que chapulinearon de partido destacan en el norte del Estado, Gonzalo Robles que va del PRD al MC en la alcaldía de la localidad de Villaldama; Gonzalo Elizondo Lira, en Salinas Victoria del PRD busca la reelección en la alcaldía pero ahora por el PAN.

Pedro Casas del PRD va como independiente para tratar de reeelgirse en el municipio de Ciénega de Flores.

Arturo Benavides del PAN desea ser diputado federal por la coalición morenista y José Antonio González Bravo del PRI va ahora por la alcaldía de Iturbide pero por la coalición Morena-PT-PES. Renunciaron al PRI y van por Morena, Juan Arturo Guevara Soto alcalde de Zaragoza que quiere ser reelecto y Ángel Martínez Moreno que quiere ser edil en Zuazua.

Raúl Mario Mireles deja al PRI y va por Morena a la alcaldía de Sabinas Hidalgo mientras que Rafael Martínez ahora ex priísta busca ser alcalde de Santiago también por el partido del AMLO.

Francisco Esparza Escalante del Panal pasa a Mi en busca de la alcaldía de Villaldama y Luis Fernando Garza Guerrero del PRI a Morena en busca de Montemorelos en tanto Guadalupe Montemayor del Pan se va a Morena para buscar ser presidente municipal en Anáhuac.

Ramón Salas del PRI va por Morena en busca de ser diputado federal y La ex priísta Verónica Llanes deja su cargo en el gobierno del Estado para tratar de ser diputada local.









