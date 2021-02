Un ejército de sicarios, brutalidad y sobornos millonarios: así construyó 'El Chapo' su cártel

Joaquín "El Chapo" Guzmán combinó la brutalidad, el sentido comercial y la inteligencia para construir un imperio internacional de narcotráfico multimillonario.

Esto fue dado a conocer en un perfil que forma parte de una acusación de 17 cargos de Estados Unidos contra el capo mexicano líder del Cártel de Sinaloa.

Los documentos describen en detalle escalofriante cómo el Cártel de Sinaloa eclipsó a sus rivales mexicanos y desplazó a los cárteles colombianos para convertirse en el narcotraficante más poderoso del mundo, usando sus grandes ganancias para conformar un "ejército" de hombres armados y funcionarios corruptos del gobierno de todos los rangos.





También pintaron una imagen desalentadora de Guzmán, un vendedor de naranja pobre que ascendió en todos los rangos del narco para llegar a la fama y la fortuna sólo para ser capturado y entregado a Estados Unidos.

"Impulsado por el poder y la codicia insaciable, la historia y las características personales de Guzmán exigen la detención para prevenir que él sea un peligro para la comunidad", estableció un documento de 56 páginas.

"El violento y multimillonario imperio de las drogas de Guzmán bombea miles de kilogramos gramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos para su distribución en nuestras comunidades”, se añade.

Guzmán ganó el apodo de “El Chapo” en sus primeros años por su velocidad y eficiencia en el contrabando de drogas hasta los Estados Unidos y el pago a cárteles de Colombia.

"A medida que su reputación y la destreza crecieron, Guzmán fue negociador directo con los miembros de los cárteles colombianos de tarifas más altas, aunque los colombianos se negaban a hacerlo." Él se diversificó de la cocaína, con marihuana, heroína y metanfetaminas, precursores químicos para el abastecimiento, esto último en África y Asia.





Guzmán consolidó la preeminencia de Sinaloa a través del soborno, según los documentos. "Uno de los pilares de su estrategia fue la corrupción de los funcionarios en todos los niveles: local, municipal, estatal, gobierno federal y del extranjero. Se pagaron sobornos en efectivo por lo que él y el Cártel de Sinaloa eran libres para llevar toneladas de cocaína desde Sudamérica y moverlas libremente a los Estados Unidos".

Los pagos protegían los envíos en su camino hacia la frontera con Estados Unidos. "Por ejemplo, tanto como un millón de dólares en sobornos en efectivo se pagaron a agentes de la ley para el paso seguro de un solo envío de drogas a través de México."

Guzmán también ejerció control a través de la violencia y la intimidación con un "verdadero ejército listo para la guerra con los competidores y cualquier persona que fuera considerada un traidor", dijeron.









"El propio Guzmán era conocido por llevar un AK-47 chapeado en oro y una pistola 45 mm con diamantes incrustados. Guzmán OGSA empleó 'sicarios', o “asesinos, generadores de miles de actos de violencia, incluyendo asesinatos, asaltos, secuestros, torturas y asesinato bajo su dirección, ello para potenciar su prestigio, la reputación y la posición".

Los fiscales dijeron que harán uso de decenas de testigos, incluyendo algunos que tuvieron tratos cara a cara con Guzmán. Citaron el asesinato de Julio Beltrán, un traficante rival. "Los asesinos mataron a tiros a Beltrán en las calles de Culiacán, utilizando tantas rondas de municiones y la cabeza de Beltrán fue separada casi por completo de su cuerpo."

Un testigo debe testificar sobre una casa asesina en Ciudad Juárez. "La casa tenía láminas de plástico sobre las paredes para recoger sangre y un desagüe en el piso para facilitar el drenaje de sangre".

Los espeluznantes detalles contrastaron con los comentarios de Guzmán a Sean Penn el año pasado, en una entrevista que pudo haber llevado a la captura del capo, cuando afirmó que rara vez usaba la violencia. "Mira, todo lo que hago es defenderme, nada más. ¿Pero comienzo un problema? Nunca."









ASÍ SERÁ EL JUICIO





El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán pidió al juez que lleva su caso en una corte federal de Nueva York que reconsidere su decisión de decretar protección especial para el jurado que decidirá si el ex jefe del cártel de Sinaloa es culpable o inocente de los cargos de los que se le acusa.

Eduardo Balarezo presentó el jueves por la noche en la corte una moción para que se desestime la decisión que el juez Brian Cogan tomó la semana pasada.









El abogado insiste en el documento en que un jurado anónimo, aislado y protegido lastra la presunción de inocencia de su cliente y crea ante sus miembros la impresión de que es peligroso.

El juicio contra el capo arrancará en septiembre. La fecha exacta se fijará el próximo 15 de febrero, en una nueva vista oral preparatoria a la que tiene que acudir “El Chapo” ante el magistrado Cogan. Los 12 miembros del jurado serán elegidos al iniciarse el juicio.

La fiscalía argumentó su petición de un jurado anónimo y aislado en la "historia de interferencias en procesos judiciales" que tiene Guzmán y sugirió que podría actuar para dañar a los miembros del jurado.





Balarezo se queja en la moción de que a su cliente no se le permite saber cuáles son las "razones creíbles" que la fiscalía presentó ante el juez al hacer la solicitud.

“El Chapo” fue extraditado desde México el 19 de enero de 2017 y desde entonces se encuentra en una prisión de máxima seguridad de Manhattan en estricto régimen de aislamiento.





En una orden emitida el juez Brian M. Cogan dijo que la "historia de violencia" de Guzmán justificaba mantener en secreto los nombres de los jurados, los lugares de trabajo y las direcciones durante lo que probablemente sea un juicio tres o cuatro meses.

El juez Cogan también dictaminó que los jurados deben ser conducidos desde y hacia sus casas al Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn por agentes federales armados. Agregó que les dirá a los miembros del jurado que las restricciones se están implementando "para proteger su privacidad y garantizar que el juicio se desarrolle de manera expedita".

OTROS JURADOS ANÓNIMOS





El primer jurado anónimo de los Estados Unidos se formó en Nueva York en 1977 en el juicio contra el jefe de narcotráfico de Harlem, Leroy "Nicky" Barnes. Al imponer las restricciones de secreto, el juez en el caso, Henry F. Werker, citó "la historia sórdida" de la manipulación del jurado en los procesamientos de drogas en la ciudad y dijo que "todas las medidas de seguridad posibles deberían tomarse para la protección de posibles jurados". "

Jurados anónimos también han escuchado los juicios de John J. Gotti, el exjefe de la familia Gambino y, más recientemente, los de un oficial de policía acusado en Baltimore de la muerte de Freddie Gray y George Zimmerman, acusado en Florida de haber matado a Trayvon Martín.





La decisión del juez Cogan es la más reciente de una serie de pérdidas legales para Guzmán que, además de los cargos criminales, también enfrenta un reclamo de confiscación de 14 mil millones de dólares. En los últimos meses, ha intentado sin éxito impugnar su extradición y aliviar sus severas condiciones de confinamiento en la cárcel federal de Manhattan, pero ha resultado en vano.





Con información de The Guardian y The New York Times