Tiran candidatura a la alcaldía de Cancún de Chanito Toledo

El Instituto Electoral de Quintana Roo determinó por unanimidad que José Luis Toledo Medina, no cumple con los requisitos para ser candidato

ALEJANDRA GALICIA/ CORRESPONSAL 20/04/2018 05:09 p.m.

Quintana Roo (La Silla Rota).- El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) determinó por unanimidad que José Luis Toledo Medina, no cumple con los requisitos de residencia para ser candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez.

La autoridad electoral confirmó que la coalición "Por Quintana Roo al frente", integrado por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC), tiene un plazo de cinco días para sustituir al candidato, mientras que "Chanito Toledo" tiene un plazo de tres días para impugnar.

La consejera presidenta del Ieqroo, Mayra San Román Carrillo Medina, explicó que la decisión de no aceptar la candidatura de José Luis Toledo Medina obedece a que el candidato tenía documentación que acreditaba su residencia en Solidaridad y no cumplía con la temporalidad de cinco años de residencia establecida en la ley.

Eligen a Chanito Toledo, un exborgista, como candidato a alcaldía de Cancún

"El consejo general del Ieqroo ha estimado que no cumple con el requisito previsto en la Constitución respecto a la residencia de vecindad o a la residencia de cinco años que debe tener previos al inicio del proceso electoral para poder contender como miembro de un Ayuntamiento. Derivado de las constancias exhibidas en las que ha quedado de manifiesto que la residencia de José Luis Toledo Medina estaba en Solidaridad, por lo tanto no acredita la temporalidad anterior de cinco años al inicio de este proceso electoral para poder participar", dijo Carrillo Medina.

De acuerdo con la Constitución Política de Quintana Roo en el artículo 136 declara que para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere: "ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia y vecindad en el Municipio no menor a cinco años anteriores al inicio del proceso electoral".

La diputada federal del PRD, Ivanova Pool Pech, señaló el pasado 7 de abril que el ex diputado y ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), "Chanito Toledo", tiene una constancia de residencia emitida desde el pasado 13 de diciembre de 2014, en el que acreditó que vive en el municipio de Solidaridad. La constancia corresponde al período de gobierno de Mauricio Góngora Escalante, ex presidente municipal de Solidaridad, ex candidato a gobernador de Quintana Roo en 2016 y actualmente detenido en la cárcel de Chetumal.

La legisladora señaló que el abanderado de la alianza PAN, PRD y MC también tiene una credencial para votar emitida por el INE desde 2014, que acredita que tiene domicilio en Solidaridad, sin embargo, ante medios de comunicación "Chanito Toledo" exhibió una credencial para votar del INE que sostiene que vive en Benito Juárez, aunque la identificación señala que el documento oficial fue emitido en 2018.

José Luis Toledo Medina, el pasado 9 de abril, fecha en la que registró públicamente su candidatura ante el Ieqroo de Benito Juárez sostuvo que ha vivido en el municipio desde hace siete años y que sus hijas fueron registradas en el destino turístico.

Ayuntamiento de Benito Juárez confirma que Chanito solicitó certificado de residencia

El secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Guillermo Bramhs González, sostuvo que el jueves 19 de abril llegó la solicitud de José Luis Toledo Medina, respecto a la carta de residencia y vecindad por lo que entrará a análisis para su aprobación en un período de al menos cinco días.

"El 19 de abril se presentó a la secretaria general una solicitud (de José Luis Toledo Medina) solicitando sus cartas de residencia y vecindad, apenas ayer en la tarde-noche se le da el acuse, nosotros como tal tenemos que mandarla a la dirección de gobierno para su revisión y validación", dijo el funcionario del gobierno municipal.

PRD impugnará resolución del Ieqroo que invalida la candidatura de Chanito Toledo

Ante la confirmación del Ieqroo de que el candidato Chanito Toledo no cumplió con requisitos de residencia, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostuvo que impugnará ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), la resolución que emitió el órgano electoral.

El presidente del PRD en Quintana Roo, Jorge Aguilar Osorio, explicó que la carta de residencia de José Luis Toledo Medina, fue autorizada por el ex secretario general del Ayuntamiento, Mauricio Rodríguez Marrufo, ex funcionario que fue detenido en mayo de 2017 por el delito de desempeño irregular de la función pública durante su gestión como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), en el período de gobierno del ex mandatario Roberto Borge Angulo.

Mauricio Rodríguez Marrufo, fue el primer ex colaborador de la administración "borgista" en ser detenido por estar implicado en la venta irregular de terrenos pertenecientes al patrimonio de Quintana Roo, con daños equivalentes a 39 millones 733 mil 176 pesos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En sesión extraordinaria del Ieqroo fue confirmado que la residencia de Chanito Toledo fue expedida por el ex secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Mauricio Rodríguez Marrufo, desde el siete de marzo de 2017 de acuerdo a la documentación presentada.

El presidente del PRD en Quintana Roo sostuvo que no se equivocaron con la selección de José Luis Toledo Medina, como candidato para la presidencia de Benito Juárez, ya que al igual que el resto de los candidatos de la coalición "Por Quintana Roo al frente" ha tenido buena aceptación ciudadana.

"Vamos a seguir con nuestra candidatura, vamos a ir a los tribunales, hasta las últimas consecuencias, porque en Benito Juárez el frente va y en Benito Juárez el frente va a ganar", aseguró el líder del Sol Azteca en el estado.

El perredista detalló que primero realizarán la impugnación ante el Teqroo y en caso de que los magistrados electorales no emitan una sentencia favorable avanzarán el proceso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ante la Sala Superior.

De acuerdo con el calendario electoral del Ieqroo el período de campañas políticas de candidatos a presidencias municipales iniciará a partir del 14 de mayo. El 1 de julio de 2018 la población de Quintana Roo elegirá a un nuevo presidente de la república, senadores, diputados federales y se renovarán 11 Ayuntamientos del estado, proceso en el que también participarán candidatos por la vía independiente.

