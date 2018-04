BORGISTA PROVOCA DESACUERDOS

"Chanito" se registrará pese a impungación; perredistas persisten que no vive en Cancún

Lugar de residencia de José Luis Toledo Medina es la cuestión medular del conflicto por candidatura a la alcaldía de Benito Juárez

ALEJANDRA GALICIA/ CORRESPONSAL 08/04/2018 03:49 p.m.

Chanito Toledo fue colaborador cercano de Roberto Borge (Foto tomada de la web)

CANCÚN, Q.ROO.- El precandidato a la alcaldía de Benito Juárez, de la coalición "Por Quintana Roo al Frente", José Luis Toledo Medina, quien representa al Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) confirmó que registrará su candidatura ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) pese a la impugnación presentada en su contra y sostuvo que tiene residencia en Cancún para participar en el proceso electoral.

El pasado sábado 7 de abril, el ex candidato de la misma coalición partidista, Emiliano Ramos Hernández acudió a la explanada del Ayuntamiento de Benito Juárez en compañía de la diputada federal del Sol Azteca, Ivanova Pool Pech, y anunciaron que impugnaron la candidatura de "Chanito" Toledo ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), porque no cumple con los requisitos de residencia en Benito Juárez y tampoco fue registrado como precandidato dentro del proceso interno del PRD. Aseveraron que la selección del precandidato fue un error político y que su candidatura abriría un nuevo espacio para la entrada de "borgistas" en Cancún.

El candidato, ante el cuestionamiento de que tiene residencia en Solidaridad mostró su credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual indica que vive en Benito Juárez, sin embargo, la identificación señala la fecha de emisión del documento en 2018.

Chanito Toledo aseguró que es candidato externo y fue invitado por corrientes del PRD para representar la candidatura.

Por lo tanto continuará con su registro para la candidatura a la presidencia de Benito Juárez mañana lunes 9 de abril a las 17 horas ante el Ieqroo municipal.

El presidente del PRD en Quintana Roo, Jorge Aguilar Osorio, dijo que "Chanito Toledo" tiene documentación legal que lo acredita como residente de Benito Juárez, aunque no exhibió ningún documento que compruebe su residencia, además sostuvo que será el Teqroo quién determine el destino de la candidatura de Chanito por la impugnación en su contra.

Aclaró que las corrientes políticas del PRD como son Nueva Izquierda, Alternativa Democrática Nacional (ADN), Izquierda Democrática Nacional (IDN), Vanguardia Progresista apoyaron la candidatura de Chanito Toledo y que fue uno de los personajes en lista que salió más alto en las encuestas internas del partido y debido a esos resultados el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD lo eligió como candidato, mientras que los grupos internos Foro Nuevo Sol que es representado por Emiliano Ramos Hernández y "Galileos" encabezados por la diputada perredista Ivanova Pool Pech, no estuvieron de acuerdo con la candidatura de Chanito Toledo.

"Nosotros estamos en la dinámica de ya cerrar un capítulo, abrir el capítulo de programar ya las campañas en su conjunto, los demás y quienes estén en la inconformidad en este proyecto todos son bienvenidos, todos son necesarios y no vamos a entrar en guerra mediática con ningún compañero", dijo el dirigente del Sol Azteca en el estado.

En 2015 el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, actualmente detenido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), señaló en redes sociales a sus "seis caballos de la unidad", es decir, la lista de personajes del PRI que podrían sucederlo en la gubernatura, la lista estaba encabezada por José Luis Toledo Medina también conocido como Chanito, y también figuraba Mauricio Góngora Escalante, quien terminó ocupando la candidatura en la pasada elección de 2016.

Ante el cuestionamiento de que postura tomará el PRD al llevar en campañas a un candidato salido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su cercanía con el ex gobernador quintanarroense, Roberto Borge Angulo, el presidente del PRD en Quintana Roo sostuvo que es innegable que fueron cercanos "Chanito" y Roberto Borge; sin embargo, no se encuentra involucrado en delitos por la revisiones que han realizado sobre el político.

"José Luis Toledo tendrá que explicar muchas decisiones políticas que tomó pero también lo hemos revisado y en ese sentido nosotros creemos que quienes deben estar en la cárcel con lo que nosotros conseguimos de pruebas están en la cárcel, faltan muchos efectivamente, pero después de dar a una revisión con todo lo que tenemos pues José Luis no está en esa lista. Los políticos se fotografían y nadie va a negar la cercanía que tenía José Luis con el ex gobernador, no vamos a tapar el sol con un dedo, en su carácter de diputado federal y local y en su carácter en sus otras funciones que haya tenido como servidor público si hay algo o alguien que tenga pruebas de José Luis que las presente", aseveró el líder del PRD en Quintana Roo.

El PRD durante el proceso electoral 2017-2018 ha sido polémico con sus candidatos y precandidatos, en febrero de este año declinó por motivos personales Juan Vergara Fernández, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quien buscaba la diputación federal del Distrito 03 de Benito Juárez, sin embargo, el ex funcionario lleva un proceso en libertad por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Nuevamente causó polémica al confirmarse el pasado 3 de abril por el CEN del PRD la candidatura a la presidencia de Benito Juárez de José Luis Toledo Medina, quien fue señalado por corrientes internas del Sol Azteca como "delfín" de Roberto Borge e incluso ya hubo una impugnación por su candidatura.

"Chanito" violaría la ley, no vive en Cancún: diputada PRD

La diputada federal del PRD, Ivanova Pool Pech sostuvo que el precandidato de la alianza "Por Quintana Roo al frente", José Luis Toledo Medina, también conocido como "Chanito", no tiene residencia en Cancún por lo que estaría violando la ley para contender por la presidencia de Benito Juárez.

De acuerdo con la Constitución Política de Quintana Roo en el artículo 136 declara que para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere: "ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia y vecindad en el Municipio no menor a cinco años anteriores al inicio del proceso electoral".

El candidato Chanito Toledo quien mañana presentará su registro ante el consejo municipal del Ieqroo ha vivido en Playa del Carmen, incluso en 2015 votó en Solidaridad en la casilla 698.

El ex diputado y ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene una constancia de residencia emitida desde el pasado 13 de diciembre de 2014, en el que acreditó que vive en el municipio de Solidaridad. La constancia corresponde al período de gobierno de Mauricio Góngora Escalante, ex presidente municipal de Solidaridad, actualmente detenido en la cárcel de Chetumal.

El candidato de la alianza PAN,PRD y MC también tiene una credencial para votar emitida por el INE desde 2014, que acredita que tiene domicilio en Solidaridad, sin embargo, hoy en conferencia de prensa con medios de comunicación Chanito Toledo exhibió una credencial para votar del INE que sostiene que vive en Benito Juárez, aunque la identificación señala que el documento oficial fue emitido en 2018.

La diputada federal del PRD advirtió que en caso de que el candidato Chanito Toledo le entreguen su constancia de vecindad de Cancún lo demandarán por falsificación de documentos, ya que existen constancias del Ayuntamiento de Solidaridad que avalan su residencia en el municipio y aunque ya viviera en Benito Juárez no cumple con el período establecido por la ley para ser candidato al Ayuntamiento.